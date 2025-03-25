İmamoğlu iftarını böyle açmış! Cezaevinden ilk fotoğrafı ortaya çıktı: Gözaltına alındığı günkü kıyafetlerle...

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın danışmanı Murat Ongun, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalı'nın da bulunduğu 51 isim tutuklandı.

CEZAEVİNDEN İLK FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

İmamoğlu tutuklandıktan sonra Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne getirildi. Cezaevine ilk geldiğinde üzerinde gözaltına alındığı günkü kıyafetini giydiği görüldü.

Kanal D Haber’in aktardığına göre Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda A Blok’ta koğuşta tek başına kalıyor. Kaldığı bölümde 10 koğuş daha bulunuyor. Avukatları ziyaretine her geldiğinde İmamoğlu onlarla görüşüyor.

BELEDİYE BAŞKANI ŞAHAN'LA AYNI KISIMDA KALIYOR

İmamoğlu’nun olduğu kısımda görevinden uzaklaştırılıp yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da bulunuyor.

TV, BUZDOLABI, KİTAP...

İmamoğlu’nun televizyon, buzdolabı, kitap gibi özel istekleri olursa bunları yazılı biçimde tek tek cezaevi yönetimine bildirmesi gerekiyor.

GÖRÜŞME ŞARTLARI

İmamoğlu aile üyeleri ve avukatlarıyla herhangi bir izne olmadan istedikleri zaman görüşebilecek. Ailesinden olmayan kişiler ise Adalet Bakanlığı veya Başsavcılıktan izin almak durumunda.

CEZAEVİNDE İLK İFTARI

Oda TV'nin aktardığına göre ise pazar akşamını ilk kez cezaevinde geçiren İmamoğlu, niyetli olduğu için akşam yemeği yedi. Mercimek çorbası, fırında soslu tavuk döner, şehriyeli bulgur pilavı tüketti. İçecek olarak ise ayran verildi.

İmamoğlu'nün dün akşam ise orucunu; et haşlama, şehriyeli pirinç pilavı, kaşar, hurma, kuru kayısı, revani tatlısı ve ayran ile açacağı belirtildi.

AVUKAT ERSÖZ: HERKES TEK BAŞINA AYRI AYRI KOĞUŞLARA KOYULMUŞ VAZİYETTE

Dün CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etmişti. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın Avukatı Hüseyin Ersöz cezaevi şartlarına değinirken şunları anlatmıştı:

"Şu anda bu son soruşturma süreçlerinde tutuklanmış olan bütün herkes tek başına ayrı ayrı koğuşlara koyulmuş vaziyette. Ekrem Bey, A blokta 1 no'lu koğuşta kalıyor. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, yine A blokta 5 no'lu koğuşta kalıyor. Mahir Polat, Beylikdüzü Belediye Başkanı gibi isimlerde tek başlarına farklı koğuşlarda kalıyorlar. Belki önümüzdeki süreçte ikişerli ya da üçerli şekilde kalma gibi bir imkan olabilir."

"DİĞER TUTUKLU ARKADAŞLARIMIZ HENÜZ GÖZALTINA ALINDIĞI GÜNKÜ KIYAFETLERLE"

Günaydın ise İmamoğlu ile görüştükten sonra şunları paylaşmıştı:

"Çarşamba günü yapılacak olan büyükşehir belediyesi başkan vekili seçimi ile ilgili düşüncelerini aldık. Onun dışında kendisi gayet iyi. Sürece son derece hakim. Gelişmeleri yakından takip ediyor. Biz de düzenli olarak buraya gelip kendisiyle görüş alışverişinde bulunacağız. Kendisi bu konuyla ilgili isim önermiyor. Kaldığı cezaevinde 2-3 metre uzunluğunda koğuş var. Önünde de 2 metre genişliğinde avlu var. Sonuçta bütün tutuklular için olan yapı, İmamoğlu için de geçerli. Diğer tutuklu arkadaşlarımızın henüz gözaltına alındığı günkü kıyafetlerle olduğunu belirtmek isterim."

NE OLMUŞTU?

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında çarşamba günü gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince pazar günü tutuklanmıştı.

İmamoğlu daha sonra görevden uzaklaştırıldı. İBB Başkanvekili seçimi için gözler yarına çevrildi.