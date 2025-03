Sarıyer’de freni patlayan demir yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Olay, saat 10.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İlhan M. idaresindek demir yüklü Volvo marka tır, yokuş çıkarken freni patlayarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, tırın kasasındaki demirler yola savrularak bir araca hasar verdi. Yaralanan tır şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası devrilen tır, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"

Olayı gördüğünü söyleyen Eva Hamamcı, "Saat 10.00 sıralarıydı. Biz evdeydik, kedilerimle ilgileniyordum. Bir anda bir ses duydum. Camdan bir baktım ki tır devrilmiş. Borular düşmüş ve her yer toz oldu. Önce korktuk, deprem oluyor zannettik. Allah korusun. Panikle dışarı çıktık. Tır devrilmiş. Gördüğünüz gibi borular her yerde. Sonra hemen polisi aradık ve itfaiye istedik. Sonra tır şoförüne baktık. Allah’a şükür şoför yaşıyordu. Hemen dışarı çıkartıp kenara oturttuk. Başında kanama vardı. Sonra sağlık ekipleri şoföre müdahalede etti. Boynunda kırıklar var denildi. Ardından şoförü hastaneye kaldırdılar. Sonra da olay yerine diğer ekipler geldi. Her şey bir anda oldu. Biz de ne olduğunu anlamadık. Ama şoförün söylediğine göre bu araç Zonguldak’tan geliyormuş ve şoför de bu yolu bilmiyormuş. Navigasyondan yol tarifine bakıp buraya girmiş. Normalde tırın bu yola girmesi imkansız. Yokuştan çıkmaya çalışıyor ama çıkamıyor. Muhtemelen o yolda da frenleri patlıyor. Frenleri patlayınca da taşıdığı demirleri aşağıya atıyor. Ardından orada bulunan bir aracı da kullanamayacak hale getirdi. Tır sonra da binanın önünde durdu" dedi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır