Savaş çanları çalarken, ABD basınından olay iddia: "Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir"

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim her geçen gün daha da tırmanırken; karşılıklı hamleler 'Savaş yaklaşıyor' yorumlarına neden oldu. Bir müdahalenin kaçınılmaz olduğunu düşünen ABD basını çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. Washington Post, Maduro’nun devrilmesi halinde Türkiye’ye sürgün edilebileceğini iddia eden bir haber yayınladı. Söz konusu haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Maduro'nun iyi ilişkilerine atıfta bulunuldu.

Devrim Karadağ

ABD-Venezuela savaşının her an başlayabileceği iddia edilirken; Washington Post’ta yayınlanan bir makaledeki Türkiye detayı gündem yarattı. Söz konusu makalede , Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun devrilmesi durumunda Türkiye’ye sığınacağı iddia edildi.

"Maduro’nun Türkiye ile bağları muhtemel sürgüne giden yolu kolaylaştırabilir" başlıklı haberde, ismini vermek istemeyen bir yetkili, Maduro için Türkiye’ye sürgün anlaşmasının ABD’ye iade edilmeyeceğine dair ‘garantileri’ kapsayabileceğini belirtti.

Savaş çanları çalarken, ABD basınından olay iddia: "Maduro Türkiye ye sürgün edilebilir" 1

"ERDOĞAN'A GÜVENİYOR! TÜRKİYE ONUN İÇİN MÜKEMMEL BİR YER"

Haberde ismi verilmeyen kaynağın, "Türkiye onun için mükemmel bir yer. Maduro, Erdoğan’a güveniyor ve Erdoğan’ın da Trump’la ilişkileri iyi. Sonuç olarak, gerçekçi ve kabul edilebilir sonuçlar nelerdir? Açıkçası, insanlar bunu düşünüyor ve üzerinde çalışıyor" dediği aktarıldı.

Savaş çanları çalarken, ABD basınından olay iddia: "Maduro Türkiye ye sürgün edilebilir" 2

VENEZUELA-ABD GERİLİMİ

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine almıştı.

Venezuela, varlığını kabul etmediği ABD'nin Cartel de los Soles adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

Savaş çanları çalarken, ABD basınından olay iddia: "Maduro Türkiye ye sürgün edilebilir" 3

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

