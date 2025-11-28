Savaş çanları çalarken, ABD basınından olay iddia: "Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir"

ABD-Venezuela savaşının her an başlayabileceği iddia edilirken; Washington Post’ta yayınlanan bir makaledeki Türkiye detayı gündem yarattı. Söz konusu makalede , Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun devrilmesi durumunda Türkiye’ye sığınacağı iddia edildi.

"Maduro’nun Türkiye ile bağları muhtemel sürgüne giden yolu kolaylaştırabilir" başlıklı haberde, ismini vermek istemeyen bir yetkili, Maduro için Türkiye’ye sürgün anlaşmasının ABD’ye iade edilmeyeceğine dair ‘garantileri’ kapsayabileceğini belirtti.

"ERDOĞAN'A GÜVENİYOR! TÜRKİYE ONUN İÇİN MÜKEMMEL BİR YER"

Haberde ismi verilmeyen kaynağın, "Türkiye onun için mükemmel bir yer. Maduro, Erdoğan’a güveniyor ve Erdoğan’ın da Trump’la ilişkileri iyi. Sonuç olarak, gerçekçi ve kabul edilebilir sonuçlar nelerdir? Açıkçası, insanlar bunu düşünüyor ve üzerinde çalışıyor" dediği aktarıldı.

VENEZUELA-ABD GERİLİMİ

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine almıştı.

Venezuela, varlığını kabul etmediği ABD'nin Cartel de los Soles adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.