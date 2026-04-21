Seçimlere aylar kala kuralar çekildi! 27 parti katılacak, gözler bu tarihte

Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde 7 Haziran Pazar günü ara seçimler yapılacak. Seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri kura ile belirlendi.

YSK'DA KURA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Konferans Salonu'ndaki kura törenine, YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

İŞTE SEÇİMLERİN YAPILACAĞI YERLER

Yener, 7 Haziran'da, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde seçimlerin yapılacağını ifade etti.

27 SİYASİ PARTİ KATILACAK

YSK Başkanı Yener, 27 siyasi partinin seçime katılacaklarını YSK'ye bildirdiğini belirterek, kura sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

PARTİLERİN PUSULADAKİ YERLERİ BELLİ OLDU

Kura sonucu partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri şöyle sıralandı:

"Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti."

Kaynak: AA