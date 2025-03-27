HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Adalet Bakanı Tunç’tan açıklama geldi

Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Adalet Bakanı Tunç’tan açıklama geldi

27.03.2025 08:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Süleyman Demirtaş’ın yaptığı paylaşım gündem yarattı. Demirtaş’ın Bahçeli görüşmesinin ardından yapılan bu paylaşımlar HDP eski liderinin serbest kalacağı yorumlarına neden oldu. İddiaların ardından Adalet Bakanı Tunç’tan bir açıklama geldi. Tunç’un açıklamasında serbest kalmanın gündemlerinde olmadığını söylediği belirtildi.

Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Adalet Bakanı Tunç’tan açıklama geldi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağına ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar bir anda gündem yarattı. Demirtaş’ın Bahçeli ile görüştükten sonra böyle bir beklentinin olduğu belirtilirken iddiaların ardından beklenen açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, konu hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası var, nasıl serbest kalacak?" dediğini ve Demirtaş'ın serbest kalmasının gündemlerinde olmadığını söylediğini aktardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de PKK lideri Abdullah Öcalan'a örgütü lağvetme çağrısının ardından Öcalan, 27 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yaparak, örgütün kendini feshetmesini istemişti. Son günlerde de bazı haber mecralarında ve sosyal medyada Demirtaş'ın serbest bırakılacağı iddiaları yer aldı. İddialar, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında konuşuldu.

2

"BİRTAKIM DUYUMLARIMIZ VAR AMA DOĞRULATAMIYORUZ"

Gazeteci Tuna Öztunç, DEM kaynakları ile telefonda görüştüğünü söyledi. DEM kaynaklarının böyle bir duyum aldıklarını söyleyen Öztunç, kaynakların, "Birtakım duyumlarımız var ama bunu doğrulatamıyoruz" dediğini aktardı.

BAKAN TUNÇ: '10 YIL HAPİS CEZASI VAR, NASIL SERBEST KALACAK?'

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise bunu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sorduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Konunun muhatabı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ben bunu sordum. 'Sayın Bahçeli, Selahattin Demirtaş'la telefonda görüştü. Bu nedenle böyle bir beklenti var' dediğimde şöyle bir cevap aldım. Bakan Tunç, 'Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası var, nasıl serbest kalacak?' dedi, böyle bir serbest kalma ihtimalinin olmadığını söyledi. Bu konuşma 15 günlük bir süre içerisinde oldu.

3

Bu beklenti süreç başladığından bu yana zaten var. Bugün sordum birkaç kişiye, net bir cevap alamadım. İktidar cephesinden bazı temaslarımız oldu fakat bunu teyit edebilecek bir bilgiye sahip değiliz. Adalet Bakanı serbest kalmanın gündemlerinde olmadığını söyledi."

Selahattin Demirtaş'ın kardeşinden dikkat çeken paylaşım Selahattin Demirtaş'ın kardeşinden dikkat çeken paylaşım
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Drama Kalambaki Lisesi Öğrencileri Mahmutbey’de: Türk-Yunan dostluğuna yeni bir adımDrama Kalambaki Lisesi Öğrencileri Mahmutbey’de: Türk-Yunan dostluğuna yeni bir adım
ABD'de Türk öğrenci Rümeysa Öztürk gözaltına alındı! İftara gidiyordu...ABD'de Türk öğrenci Rümeysa Öztürk gözaltına alındı! İftara gidiyordu...
Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş Yılmaz Tunç Adalet Bakanı hapis serbest
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Adalet Bakanı Tunç’tan açıklama geldi

Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Adalet Bakanı Tunç’tan açıklama geldi

Kartalkaya'nın ardından Uludağ! Kervansaray Otel'de yangın: Birileri var mı diye kontrol ediliyor

Kartalkaya'nın ardından Uludağ! Kervansaray Otel'de yangın: Birileri var mı diye kontrol ediliyor

Real Madrid taraftarının göz bebeği Arda Güler'e Premier Lig ekibi resmen talip oldu! "Arda'yı transfer etmek istiyoruz"

Real Madrid taraftarının göz bebeği Arda Güler'e Premier Lig ekibi resmen talip oldu! "Arda'yı transfer etmek istiyoruz"

TBMM'de kabul edildi! Biletsiz yolcu taşıyanlara...

TBMM'de kabul edildi! Biletsiz yolcu taşıyanlara...

ABD'de Türk öğrenci Rümeysa Öztürk gözaltına alındı! İftara gidiyordu...

ABD'de Türk öğrenci Rümeysa Öztürk gözaltına alındı! İftara gidiyordu...

'Gözaltında kötü muamele' iddiası! EGM'den açıklama geldi

'Gözaltında kötü muamele' iddiası! EGM'den açıklama geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.