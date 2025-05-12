Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama geldi! Sırrı Süreyya Önder'i iki kez andı: "Bu tarihi adımı coşkuyla karşılıyoruz"

PKK uzun süredir beklenen kararını bugün duyurdu. Örgüt kendini feshettiğini, silah bırakacağını açıkladı. Kararla ilgili peş peşe açıklamalar geliyor.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İ ANDI

Son olarak Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan bir açıklama geldi. DEM Parti'nin paylaştığı mesajda Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"Herkese selam ve sevgilerimi iletirim. Sırrı Bey’in acısı ve hatırasıyla beraber barış için atılan adımların umudunu bir arada yaşıyoruz.

ÖCALAN'I, PARTİ LİDERLERİNİ VE SİYASİLERİ SAYDI

PKK’nin kongre sonuçları vesilesiyle, bu kararı alan PKK yönetimine, emeği geçen başta Sn. Öcalan olmak üzere Sn. Cumhurbaşkanına, Sn. Bahçeli’ye, Sn. Özel’e ve DEM Parti yönetimine, tüm siyasi parti genel başkanlarına, özellikle de Sn. Ahmet Türk’e ve Sn. Pervin Buldan’a teşekkür ediyoruz. Bu tarihî adımı Sırrı Bey’in hatırası doğrultusunda atılmış büyük bir adım olarak coşkuyla karşılıyoruz.

"ARTIK EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞMA ZAMANI"

Artık huzurun, refahın, demokrasinin, özgürlüklerin hayata geçmesi, Türkiye’nin her açıdan büyümesi için el birliğiyle, samimiyetle çalışma zamanıdır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."

TERÖR ÖRGÜTÜ: "PKK ADIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI"

Terör örgütü PKK'dan yapılan açıklamada "PKK tarihi misyonunu tamamladı. PKK 12. Kongresi, PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadeleri yer aldı.

'TBMM' VURGUSU: "TARİHİ SORUMLULUKLA ROLÜNÜ OYNAMASI ÖNEMLİ"

TBMM'nin işaret edildiği açıklamada "Fesih ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırma kararı kalıcı barışa ve demokratik çözüme güçlü bir zemin sunmaktadır. Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihi sorumlulukla rolünü oynaması önemli olmaktadır. Herkesi barış sürecine katılmaya çağırıyoruz" dendi.