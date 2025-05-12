HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

PKK'nın kararına "Çocuk mu kandırıyorsunuz" diyerek çıkıştı! Tanju Özcan 'anlaşma' iddiası: "Türk milletinden gizleniyor"

Terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini duyurmasına ilişkin tepkiler de geliyor. Daha önceki "çözüm sürecine" gönderme yapan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Ortada yapılmış bir anlaşma var, Türk milletinden gizleniyor! Hadi yüreğiniz yetiyor ise açıklayın" diyerek çıkıştı.

PKK'nın kararına "Çocuk mu kandırıyorsunuz" diyerek çıkıştı! Tanju Özcan 'anlaşma' iddiası: "Türk milletinden gizleniyor"
Hazar Gönüllü

Türkiye'nin ekim ayından beri konuştuğu "terörsüz Türkiye" sürecinde bugün sıcak gelişmeler yaşanıyor. Terör örgütü PKK uzun süredir beklenen açıklamayı yapıp silah bıraktığını ve kendini feshettiğini resmen duyurdu. Kararın resmen duyurulmasıyla peş peşe açıklamalar gelmeye başladı.

TANJU ÖZCAN'DAN PKK'NIN AÇIKLAMASI SONRASI TEPKİ: "ORTADA ANLAŞMA VAR"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kararı tepkiyle karşılayan isimlerden biri oldu. "Ortada yapılmış bir anlaşma olduğunu öne süren Özcan, anlaşmanın Türk milletinden gizlendiğini de iddia etti.

thumbs_b_c_fa424b8107e0b125fc5326b114eb4090

"DAHA ÖNCE DE KARARLAR ALMIŞTI"

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Özcan şu ifadelere yer verdi: "Daha önce de sözde PKK terör örgütü silah bırakma , kendini fesih etme gibi kararlar almıştı! Irak, İran ve daha önemlisi Suriye kolları aktif. Çocuk mu kandırıyorsunuz?

thumbs_b_c_8c599ad99575ed58a57bf8ab6059ad7d

"TÜRK MİLLETİNDEN GİZLENİYOR"

Ortada yapılmış bir anlaşma var Türk Milletinden gizleniyor! Hadi yüreğiniz yetiyor ise açıklayın!!!

"'İLELEBET ERDOĞAN’LI' TÜRKİYE"

Bu sözde sürecin gerçek adı ve amacı “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” değil, “İLELEBET ERDOĞAN’LI” Türkiye’dir!"

Ekran görüntüsü 2025-05-12 113706

TERÖR ÖRGÜTÜ: "PKK ADIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI"

Terör örgütü PKK'dan yapılan açıklamada "PKK tarihi misyonunu tamamladı. PKK 12. Kongresi, PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadeleri yer aldı.

'TBMM' VURGUSU: "TARİHİ SORUMLULUKLA ROLÜNÜ OYNAMASI ÖNEMLİ"

TBMM'nin işaret edildiği açıklamada "Fesih ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırma kararı kalıcı barışa ve demokratik çözüme güçlü bir zemin sunmaktadır. Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihi sorumlulukla rolünü oynaması önemli olmaktadır. Herkesi barış sürecine katılmaya çağırıyoruz" dendi.

İlginizi Çekebilir

Terör örgütü 47 yıl sonra resmen kendini feshetti

Terör örgütü 47 yıl sonra resmen kendini feshetti

 Herkes aynı soruyu merak ediyor! PKK nasıl silah bırakacak?

Herkes aynı soruyu merak ediyor! PKK nasıl silah bırakacak?

PKK'nın fesih kararı sonrası ilk açıklama!

PKK'nın fesih kararı sonrası ilk açıklama!

 Terör örgütünün fesih kararı uluslararası gündemde!

Terör örgütünün fesih kararı uluslararası gündemde!

 İşte 22 Ekim 2024 ve ardından yaşananlar!

İşte 22 Ekim 2024 ve ardından yaşananlar!

 Terör örgütü PKK'nın tarihi duyurusu... Fesih kararının tam metni ve görüntüleri ortaya çıktı!

Terör örgütü PKK'nın tarihi duyurusu... Fesih kararının tam metni ve görüntüleri ortaya çıktı!

Terör örgütü PKK kendini resmen feshetti! Tarihi duyuruda Sırrı Süreyya Önder 'Barış ve demokrasi şehidi' diye anıldı

Terör örgütü PKK kendini resmen feshetti! Tarihi duyuruda Sırrı Süreyya Önder 'Barış ve demokrasi şehidi' diye anıldı

 'Bugün bir milat' Terör örgütü PKK kendini feshetti! 'Bundan sonrası...'

'Bugün bir milat' Terör örgütü PKK kendini feshetti! 'Bundan sonrası...'

 DEM Parti'nin açıklaması merak ediliyordu: "Herhangi bir gerekçe kalmadı"

DEM Parti'nin açıklaması merak ediliyordu: "Herhangi bir gerekçe kalmadı"

 En çok merak edilen soru: PKK’lı teröristler hangi ülkelere gidecek?

En çok merak edilen soru: PKK’lı teröristler hangi ülkelere gidecek?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın konuştuğu görüntü: Elysee Sarayı'ndan açıklama!Dünyanın konuştuğu görüntü: Elysee Sarayı'ndan açıklama!
Terör örgütü PKK'nın tarihi duyurusu... Fesih kararının tam metni ve görüntüleri ortaya çıktı! Terör örgütü PKK'nın tarihi duyurusu... Fesih kararının tam metni ve görüntüleri ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan pkk CHP terör örgütü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Terör örgütü PKK kendini resmen feshetti! Tarihi duyuruda Sırrı Süreyya Önder 'Barış ve demokrasi şehidi' diye anıldı

Terör örgütü PKK kendini resmen feshetti! Tarihi duyuruda Sırrı Süreyya Önder 'Barış ve demokrasi şehidi' diye anıldı

Galatasaray'dan gece yarısı Victor Osimhen bombası! Napoli ile anlaşma sağlandı

Galatasaray'dan gece yarısı Victor Osimhen bombası! Napoli ile anlaşma sağlandı

'Bugün bir milat' Terör örgütü PKK kendini feshetti! 'Bundan sonrası...'

'Bugün bir milat' Terör örgütü PKK kendini feshetti! 'Bundan sonrası...'

Herkes aynı soruyu merak ediyor! PKK nasıl silah bırakacak?

Herkes aynı soruyu merak ediyor! PKK nasıl silah bırakacak?

Sergen Yalçın'dan sürpriz iddia! 'Yüzde yüz kesinleşti' diyerek canlı yayında duyurdu

Sergen Yalçın'dan sürpriz iddia! 'Yüzde yüz kesinleşti' diyerek canlı yayında duyurdu

Terör örgütü 47 yıl sonra resmen kendini feshetti

Terör örgütü 47 yıl sonra resmen kendini feshetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.