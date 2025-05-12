PKK'nın kararına "Çocuk mu kandırıyorsunuz" diyerek çıkıştı! Tanju Özcan 'anlaşma' iddiası: "Türk milletinden gizleniyor"

Türkiye'nin ekim ayından beri konuştuğu "terörsüz Türkiye" sürecinde bugün sıcak gelişmeler yaşanıyor. Terör örgütü PKK uzun süredir beklenen açıklamayı yapıp silah bıraktığını ve kendini feshettiğini resmen duyurdu. Kararın resmen duyurulmasıyla peş peşe açıklamalar gelmeye başladı.

TANJU ÖZCAN'DAN PKK'NIN AÇIKLAMASI SONRASI TEPKİ: "ORTADA ANLAŞMA VAR"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kararı tepkiyle karşılayan isimlerden biri oldu. "Ortada yapılmış bir anlaşma olduğunu öne süren Özcan, anlaşmanın Türk milletinden gizlendiğini de iddia etti.

"DAHA ÖNCE DE KARARLAR ALMIŞTI"

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Özcan şu ifadelere yer verdi: "Daha önce de sözde PKK terör örgütü silah bırakma , kendini fesih etme gibi kararlar almıştı! Irak, İran ve daha önemlisi Suriye kolları aktif. Çocuk mu kandırıyorsunuz?

"TÜRK MİLLETİNDEN GİZLENİYOR"

Ortada yapılmış bir anlaşma var Türk Milletinden gizleniyor! Hadi yüreğiniz yetiyor ise açıklayın!!!

"'İLELEBET ERDOĞAN’LI' TÜRKİYE"

Bu sözde sürecin gerçek adı ve amacı “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” değil, “İLELEBET ERDOĞAN’LI” Türkiye’dir!"

TERÖR ÖRGÜTÜ: "PKK ADIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI"

Terör örgütü PKK'dan yapılan açıklamada "PKK tarihi misyonunu tamamladı. PKK 12. Kongresi, PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadeleri yer aldı.

'TBMM' VURGUSU: "TARİHİ SORUMLULUKLA ROLÜNÜ OYNAMASI ÖNEMLİ"

TBMM'nin işaret edildiği açıklamada "Fesih ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırma kararı kalıcı barışa ve demokratik çözüme güçlü bir zemin sunmaktadır. Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihi sorumlulukla rolünü oynaması önemli olmaktadır. Herkesi barış sürecine katılmaya çağırıyoruz" dendi.