Son dakika | PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum: "Artık herhangi bir gerekçe kalmadı"

Son dakika haberi: Terör örgütü PKK'dan uzun süredir beklenen açıklama bugün geldi. Örgüt kendini feshettiğini ve silah bıraktığını duyurdu.

"ARTIK DEMOKRATİK TÜRKİYE’Yİ İNŞA ETMEMEK İÇİN HERHANGİ BİR GEREKÇE KALMADI"

MYK toplantısı öncesi gazetecilere sıcak gelişmeyle ilgili değerlendirmede bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan “Kongre Türkiye’ye hayırlı olsun. Artık demokratik Türkiye’yi inşa etmemek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız” ifadelerini kullandı.

PERVİN BULDAN: YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

DEM Parti Van Milletvekili, aynı zamanda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmeleri gerçekleştiren İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ise "Hayırlara vesile olsun, barışı taçlandıracağımız yeni bir dönem başladı" değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç da kararla ilgili "Hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

"PKK ADIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI"

Örgütten yapılan açıklamada "PKK tarihi misyonunu tamamladı. PKK 12. Kongresi, PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadeleri yer aldı.

'TBMM' VURGUSU: "TARİHİ SORUMLULUKLA ROLÜNÜ OYNAMASI ÖNEMLİ"

TBMM'nin işaret edildiği açıklamada "Fesih ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırma kararı kalıcı barışa ve demokratik çözüme güçlü bir zemin sunmaktadır. Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihi sorumlulukla rolünü oynaması önemli olmaktadır. Herkesi barış sürecine katılmaya çağırıyoruz" dendi.