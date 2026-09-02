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Silivri'de batan geminin sahibi gözyaşlarıyla anlattı! 'Alsu' için kan donduran iddia

Marmara Denizi'nde Silivri'nin 18 mil güneyinde iki Türk bayraklı ticari gemi çatıştı. İstanbul Valiliği, kazaya karışan "Alsu" isimli gemide hasar görülmediğini, ancak "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemi ve içerisindeki 10 personelle irtibatın tamamen kesildiğini duyurdu. Batan "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin sahibi gözyaşlarıyla yaptığı açıklamada korkunç iddialarda bulundu.

Silivri'de batan geminin sahibi gözyaşlarıyla anlattı! 'Alsu' için kan donduran iddia
Devrim Karadağ

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanırken, kazanın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili sır perdesi ise henüz aydınlatılamadı.

Kaza sonucu sulara gömülen geminin sahibi Tahsin Doğruyol, yaşanan dehşet anlarının perde arkasını anlattı.

ACI HABERİ SABAHA KARŞI ALDI

A Haber'e konuşan Doğruyol, feci kazanın ardından ilk haberi sabaha karşı saat 05.00 civarında aldıklarını, acentesinden gelen telefonla sarsıldığını dile getirdi.

"BİZİM GEMİNİN YAN TARAFINA ÇARPTI"

Kendi gemisine ulaşamadığını ve hemen devlet kurumlarıyla, sahil güvenlikle irtibata geçtiğini söyleyen Doğruyol, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair tahminlerini, "Karşı tarafın ön tarafının, bizim geminin yan tarafına çarptığını düşünüyoruz. Burası sivri olduğu için deldi ve su girdi. Öteki gemide hiçbir hasar yok. Metal zarar görse gemi bu kadar hızlı batmaz. Gemiyi bu su girişi yatırdı diye düşünüyoruz, başka da bir şey düşünemiyoruz" sözleriyle aktardı.

Doğruyol ayrıca, ilk etapta kendilerine karşı geminin boş olduğunun söylendiğini ancak sonradan gemide 3 bin ton yük olduğunu öğrendiklerini de vurguladı.

Silivri de batan geminin sahibi gözyaşlarıyla anlattı! Alsu için kan donduran iddia 1

"KAPTANIMIZ 'ÜSTÜME GELİYORSUN' DİYE UYARMIŞ"

Kazanın göz göre göre geldiğini belirten Doğruyol, her iki gemide de radar ve fener sistemlerinin bulunduğuna dikkat çekti. Kendi kaptanının tehlikeyi fark edip karşı tarafı uyardığını belirten Doğruyol, "Hem benim radarım var hem onun radarı var. Kaldı ki benim kaptanım onu arıyor, 'Üstüme geliyorsun' diyor. Ondan sonra o çeviremiyor, bir daha arıyor" ifadelerini kullandı.

Kaptanın güvertede olduğu sürece yaklaşan tehlikeyi fenerler ve radar sayesinde net bir şekilde görebileceğinin altını çizen Doğruyol, göz göre göre gelen faciaya dikkat çekti.

"30 DAKİKA HABER VERİLMEMİŞ"

Olayın en can alıcı noktasının kazadan sonra yaşanan müdahale gecikmesi olduğunu ifade eden gemi sahibi, kazanın 03.10'da gerçekleştiğini ancak kendi gemilerindeki acil durum alarm sistemi (EPIRB) sayesinde durumdan haberdar olduklarını belirtti.

Silivri de batan geminin sahibi gözyaşlarıyla anlattı! Alsu için kan donduran iddia 2

Çarpan geminin yardım çağırmak yerine beklediğini söyleyen Doğruyol, "Karşı taraftan hiçbir şey yapılmıyor. VTS'i aradık, 03.42'de kendilerine haber verildiğini söylediler. 32 dakika sonra... Çok hayati bir zaman" şeklinde konuştu.

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"KAZAYI ANLARIM AMA BIRAKIP GİTMEYİ ANLAYAMAM"

Çarpan geminin olay yerinden ayrılmasına ve geç haber vermesine adeta isyan eden Doğruyol, "İşin acı tarafı kimseye haber verilmiyor, 30 küsur dakika... Bak bu hatayı anlarım. Kazayı da anlarım, belayı da anlarım. Her şey insanlar için. Ama gitmeyi anlamam. O ihanet. Açıkçası onu anlayamam" sözleriyle yaşanan duruma sert tepki gösterdi.

Silivri de batan geminin sahibi gözyaşlarıyla anlattı! Alsu için kan donduran iddia 3

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Silivri gemi gemi kazası
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