Şimdiye kadar 11 binin üzerinde artçı! Balıkesir'deki 6.1'lik depremin raporu yayımlandı: "Sarsıntılar belirli alanda yoğunlaştı"

Raporda, 10 Ağustos saat 19.53'te Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem olduğu hatırlatıldı. 28 Eylül saat 00.00'a kadar büyüklükleri 0,6 ile 4,9 arasında değişen 11 bin 10 artçı depremin meydana geldiği, bunlardan 44'ünün büyüklüklerinin 4 ile 5 arasında olduğu belirtildi.

BÖLGEDE 1464 DEPREMİN MEYDANA GELMİŞ

Sarsıntıların mekansal olarak belirli alanda yoğunlaştığı ve genel olarak homojen dağılım sergilediği, bunun artçı sismik aktivitenin zamana bağlı yer değiştirmektense aynı fay segmenti veya sınırlı alanda yoğunlaştığını gösterdiği kaydedildi.

Ayrıca bölgede 1900 yılından bugüne 4'ten büyük ve en büyüğü 7,2 olmak üzere 1464 depremin meydana geldiği bildirildi.

6.1'LİK SINDIRGI DEPREMİ RAPORU HAZIRLANDI

Sındırgı Depremi'ni takiben Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen hasar tespit çalışmaları sonrası Balıkesir'de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm ile Manisa'da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün, ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Sındırgı Depremi'nde gözlemlenen yapısal hasarlar incelendiğinde, Türkiye'de geçmiş yıllardaki depremlerin yol açtığı hasarları oluşturan faktörlerin bu depremde de benzer olduğuna işaret edildi.

