HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şimdiye kadar 11 binin üzerinde artçı! Balıkesir'deki 6.1'lik depremin raporu yayımlandı: "Sarsıntılar belirli alanda yoğunlaştı"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tespitlere ilişkin "Sındırgı 6,1 Depremi Raporu"nu yayımladı. Raporda, 28 Eylül saat 00.00'a kadar büyüklükleri 0,6 ile 4,9 arasında değişen 11 bin 10 artçı depremin meydana geldiği belirtildi.

Şimdiye kadar 11 binin üzerinde artçı! Balıkesir'deki 6.1'lik depremin raporu yayımlandı: "Sarsıntılar belirli alanda yoğunlaştı"

Raporda, 10 Ağustos saat 19.53'te Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem olduğu hatırlatıldı. 28 Eylül saat 00.00'a kadar büyüklükleri 0,6 ile 4,9 arasında değişen 11 bin 10 artçı depremin meydana geldiği, bunlardan 44'ünün büyüklüklerinin 4 ile 5 arasında olduğu belirtildi.

Şimdiye kadar 11 binin üzerinde artçı! Balıkesir deki 6.1 lik depremin raporu yayımlandı: "Sarsıntılar belirli alanda yoğunlaştı" 1

BÖLGEDE 1464 DEPREMİN MEYDANA GELMİŞ

Sarsıntıların mekansal olarak belirli alanda yoğunlaştığı ve genel olarak homojen dağılım sergilediği, bunun artçı sismik aktivitenin zamana bağlı yer değiştirmektense aynı fay segmenti veya sınırlı alanda yoğunlaştığını gösterdiği kaydedildi.

Ayrıca bölgede 1900 yılından bugüne 4'ten büyük ve en büyüğü 7,2 olmak üzere 1464 depremin meydana geldiği bildirildi.

Şimdiye kadar 11 binin üzerinde artçı! Balıkesir deki 6.1 lik depremin raporu yayımlandı: "Sarsıntılar belirli alanda yoğunlaştı" 2

6.1'LİK SINDIRGI DEPREMİ RAPORU HAZIRLANDI

Sındırgı Depremi'ni takiben Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen hasar tespit çalışmaları sonrası Balıkesir'de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm ile Manisa'da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün, ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Şimdiye kadar 11 binin üzerinde artçı! Balıkesir deki 6.1 lik depremin raporu yayımlandı: "Sarsıntılar belirli alanda yoğunlaştı" 3

Sındırgı Depremi'nde gözlemlenen yapısal hasarlar incelendiğinde, Türkiye'de geçmiş yıllardaki depremlerin yol açtığı hasarları oluşturan faktörlerin bu depremde de benzer olduğuna işaret edildi.

(AA)

03 Ekim 2025
03 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Enkaz altına kalan bir kişi böyle kurtarıldı... O anlar kamerada Enkaz altına kalan bir kişi böyle kurtarıldı... O anlar kamerada
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hamas, Trump'ın teklifini kabul etti! "Esirler serbest bırakılacak"Hamas, Trump'ın teklifini kabul etti! "Esirler serbest bırakılacak"
Kız kardeşinin darp etti, üzerine kaynar su döktü, özür diletti!Kız kardeşinin darp etti, üzerine kaynar su döktü, özür diletti!
Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir Sındırgı afad
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.