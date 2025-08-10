HABER

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem! Enkaz altına kalan bir kişi böyle kurtarıldı... O anlar kamerada

Mustafa Fidan

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede ondan fazla binanın yıkıldığı haberi verildi. Sındırgı'da kaymakamlık binası yakınlarında yıkılan bir binada aynı aileden altı kişi enkaz altında kaldı. Dört kişinin çıkartıldığı enkazda kalan iki kişinin birinin kurtarılma anları kameraya yansıdı.

Balıkesir 6.1 şiddetinde depremle sarsıldı. Deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Sındırgı merkez üssü olan korkutan depremin ardından birçok bina yıkıldı.

ONDAN FAZLA BİNA YIKILDI, ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, depremin ardından canlı yayına bağlanarak, "Şu an can kaybıyla ilgili bilgimiz yok. 10'un üzerinde bina yıkıldı şu ana kadar. Sındırgı merkezde kaymakamlık binası yanında yıkılan bir binada altı kişi vardı. Dört kişiyi kurtardık, iki kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor" bilgilerini verdi.

ENKAZ ALTINDAN BÖYLE KURTARILDI

İlerleyen dakikalarda enkaz altında kalan iki kişiden biri, ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla enkaz altından çıkartıldı. O anlar kameraya yansıdı. Depremde Sındırgı'da ondan fazla binanın yıkıldığı bildirildi. Can kaybı yaşayanmayan sarsıntıyla ilgili ilk müdahaleler devam ediyor.

