HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Siyaset sahnesinde yeni parti doğuyor: Haymana Mutabakatı Heyeti ilk sinyali verdi

Siyaset sahnesinde yeni bir parti doğuyor. Milli Görüş akımından Haymana Mutabakatı Heyeti yeni parti sinyalini verdi. Heyetten yapılan açıklamada "Millî Görüş, çözülme eşiğinde değil; yeniden uyanışın şafağındadır" dendi.

Siyaset sahnesinde yeni parti doğuyor: Haymana Mutabakatı Heyeti ilk sinyali verdi
Hazar Gönüllü

Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin yanı sıra Milli Görüş ideolojisini benimseyen bir parti daha yolda. Haymana Mutabakatı Heyeti, üç gün süren toplantılarının ardından sonuç bildirisi yayınladı. Bildiride yeni siyasi parti sinyali olarak yorumlanan mesajlar verildi.

TOPLANTILAR ÜÇ GÜN SÜRDÜ

Heyetin sosyal medya hesabından yapılan kamuoyu açıklamasında, 5-6-7 Aralık tarihlerinde mutabakat üyeleriyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştiği bildirildi. Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar'ın imzasıyla yayınlanan bildiri şöyle devam etti:

1.Toplantıda Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler detaylı biçimde ele alınmış; Filistin-Gazze, Sudan, Suriye, Doğu Türkistan ve Müslüman ülkeler başta olmak üzere küresel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir.

2.Bu bağlamda, Batı’nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında insan hakları, demokrasi ve özgürlük söylemleri üzerinden kurduğu; insanlığa kan, gözyaşı, zulüm ve sömürüden başka bir şey getirmeyen bu zorba düzeni, bütün kurum ve kuruluşlarıyla çökmüştür.

Siyaset sahnesinde yeni parti doğuyor: Haymana Mutabakatı Heyeti ilk sinyali verdi 1


Hasan Yaşar

"İNSANLIK, YENİ BİR DÜNYANIN DOĞUM SANCILARINI ÇEKMEKTE"

3.İnsanlık, yeni bir dünyanın doğum sancılarını çekmektedir. Bu dünya; sevgi, şefkat, hak ve adalet temelinde yeniden kurulacaktır. Bu durum, önlenemez ve ertelenemez bir gerçekliktir.

4.Yeni bir dünya ancak; yeni değerler, yeni kurumlar ve her türlü zorluk ile engeli aşmaya azmetmiş, sağlam ve sarsılmaz bir inanca sahip insanlar tarafından kurulabilir.

5.Heyetimiz, ülkemiz, bölgemiz ve dünyadaki gelişmelerin günümüz şartları çerçevesinde yeniden yorumlanması gerektiği yönündeki iradesini açık ve net biçimde ortaya koymuştur.

6.Bu irade; geçmişten geleceğe, ilkesel süreklilik zemininde geleceğin yeniden inşasına yönelen kurumsal ve düşünsel bir hamleyi temsil etmektedir.

Millî Görüş, tarihsel olarak yalnızca bir parti tecrübesi değil; hak ve adalet tasavvurunun siyasal biçimidir.

7.Bu hareket, inanç temelli bir ahlak ve maneviyat anlayışı üzerine inşa edilmiş; inanç, ahlak ve adalet fikrini devlet, ekonomi ve toplumsal düzen alanlarında somutlaştırmayı hedeflemiştir.

8.Toplantıda yapılan değerlendirmeler ışığında esas hedef; siyaseti yalnızca geçmiş başarıların tekrarı olarak görmek değil, aynı kökten beslenen yeni bir kurumsal güç, yeni bir medeniyet dili ve yeni bir toplumsal dayanışma zemini oluşturmaktır.

"MİLLÎ GÖRÜŞ YENİDEN UYANIŞIN ŞAFAĞINDA"

9.Millî Görüş anlayışı;
• Ahlak ve maneviyatı kurumsal ilke hâline getiren yönetim anlayışı
• Adalet ve emanet mesuliyetini merkeze alan siyaset,
• Üretim, istihdam, teknoloji ve alın terine dayalı ekonomi,
• Kadrodan öte nesil yetiştirmeyi hedefleyen medeniyet yönelimi.

10.Bu toplantının ortaya koyduğu sonuç şudur:
Millî Görüş, çözülme eşiğinde değil; yeniden uyanışın şafağındadır.

Bu çalışma, geçmişin tekrarı değil; bir tecdid hamlesinin başlangıcıdır.

Siyaset sahnesinde yeni parti doğuyor: Haymana Mutabakatı Heyeti ilk sinyali verdi 2

İlginizi Çekebilir

Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

 Gain Medya'ya operasyon: Gözaltılar var

Gain Medya'ya operasyon: Gözaltılar var

 Mehmet Akif Ersoy'la ilgili 'Her tarafı ayna olan yatak odası' detayı

Mehmet Akif Ersoy'la ilgili 'Her tarafı ayna olan yatak odası' detayı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gündem olacak iddia: "Özgür Özel'in elinde üst düzey bir yargı mensubuyla ilgili resmi belge mevcut"Gündem olacak iddia: "Özgür Özel'in elinde üst düzey bir yargı mensubuyla ilgili resmi belge mevcut"
Bir kent beyaza büründü: Uçaklar inemedi!Bir kent beyaza büründü: Uçaklar inemedi!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
saadet partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.