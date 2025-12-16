Siyaset sahnesinde yeni parti doğuyor: Haymana Mutabakatı Heyeti ilk sinyali verdi

Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin yanı sıra Milli Görüş ideolojisini benimseyen bir parti daha yolda. Haymana Mutabakatı Heyeti, üç gün süren toplantılarının ardından sonuç bildirisi yayınladı. Bildiride yeni siyasi parti sinyali olarak yorumlanan mesajlar verildi.

TOPLANTILAR ÜÇ GÜN SÜRDÜ

Heyetin sosyal medya hesabından yapılan kamuoyu açıklamasında, 5-6-7 Aralık tarihlerinde mutabakat üyeleriyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştiği bildirildi. Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar'ın imzasıyla yayınlanan bildiri şöyle devam etti:

1.Toplantıda Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler detaylı biçimde ele alınmış; Filistin-Gazze, Sudan, Suriye, Doğu Türkistan ve Müslüman ülkeler başta olmak üzere küresel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir.

2.Bu bağlamda, Batı’nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında insan hakları, demokrasi ve özgürlük söylemleri üzerinden kurduğu; insanlığa kan, gözyaşı, zulüm ve sömürüden başka bir şey getirmeyen bu zorba düzeni, bütün kurum ve kuruluşlarıyla çökmüştür.

"İNSANLIK, YENİ BİR DÜNYANIN DOĞUM SANCILARINI ÇEKMEKTE"

Hasan Yaşar

3.İnsanlık, yeni bir dünyanın doğum sancılarını çekmektedir. Bu dünya; sevgi, şefkat, hak ve adalet temelinde yeniden kurulacaktır. Bu durum, önlenemez ve ertelenemez bir gerçekliktir.

4.Yeni bir dünya ancak; yeni değerler, yeni kurumlar ve her türlü zorluk ile engeli aşmaya azmetmiş, sağlam ve sarsılmaz bir inanca sahip insanlar tarafından kurulabilir.

5.Heyetimiz, ülkemiz, bölgemiz ve dünyadaki gelişmelerin günümüz şartları çerçevesinde yeniden yorumlanması gerektiği yönündeki iradesini açık ve net biçimde ortaya koymuştur.

6.Bu irade; geçmişten geleceğe, ilkesel süreklilik zemininde geleceğin yeniden inşasına yönelen kurumsal ve düşünsel bir hamleyi temsil etmektedir.

Millî Görüş, tarihsel olarak yalnızca bir parti tecrübesi değil; hak ve adalet tasavvurunun siyasal biçimidir.

7.Bu hareket, inanç temelli bir ahlak ve maneviyat anlayışı üzerine inşa edilmiş; inanç, ahlak ve adalet fikrini devlet, ekonomi ve toplumsal düzen alanlarında somutlaştırmayı hedeflemiştir.

8.Toplantıda yapılan değerlendirmeler ışığında esas hedef; siyaseti yalnızca geçmiş başarıların tekrarı olarak görmek değil, aynı kökten beslenen yeni bir kurumsal güç, yeni bir medeniyet dili ve yeni bir toplumsal dayanışma zemini oluşturmaktır.

"MİLLÎ GÖRÜŞ YENİDEN UYANIŞIN ŞAFAĞINDA"

9.Millî Görüş anlayışı;

• Ahlak ve maneviyatı kurumsal ilke hâline getiren yönetim anlayışı

• Adalet ve emanet mesuliyetini merkeze alan siyaset,

• Üretim, istihdam, teknoloji ve alın terine dayalı ekonomi,

• Kadrodan öte nesil yetiştirmeyi hedefleyen medeniyet yönelimi.

10.Bu toplantının ortaya koyduğu sonuç şudur:

Millî Görüş, çözülme eşiğinde değil; yeniden uyanışın şafağındadır.

Bu çalışma, geçmişin tekrarı değil; bir tecdid hamlesinin başlangıcıdır.