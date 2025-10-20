HABER

Snapchat çöktü mü, neden açılmadı? İşte 20 Ekim Snapchat erişim sorunu ve detayları...

Snapchat çöktü mü? Bu ve bunun gibi sorular, 20 Ekim öğle saatlerinden itibaren kullanıcıların gündemine oturdu. Popüler sosyal medya uygulamasına giriş yapamayan veya gönderi yükleyemeyen kullanıcılar, “Snapchat neden açılmıyor?” sorusuna yanıt aradı. İşte 20 Ekim Snapchat erişim sorunu ve Snapchat erişim sorunu ile alakalı son gelişmeler...

Enes Çırtlık

Snapchat çöktü mü, Snapchat neden açılmadı? Snapchat'te erişim sorunu mu vardı? Bu ve bu gibi soruların yanıtı, Snapchat girişi yapamayan kullanıcılar tarafından araştırıldı. Kullanıcılar, Snapchat'e giremiyorum ve Snapchat çöktü mü sorusunun yanıtını ararken, 20 Ekim Snapchat erişim sorunu yaşanıp yaşanmadığını merak etti. Peki Snapchat çöktü mü, neden açılmadı? İşte 20 Ekim Snapchat erişim sorunu ve detayları...

SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ? SNAPCHAT NEDEN AÇILMADI?

Yaklaşık olarak öğle saatlerinden itibaren birçok kullanıcı, Snapchat üzerinde fotoğraf, video veya mesaj gönderemediğini bildirdi. “Snapchat çöktü mü?” ve “Uygulamaya neden giriş yapamıyorum?” soruları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Snapchat'te yaşanan sorunun Amazon Web Services (AWS) kesintisi nedeniyle yaşandığı düşünülüyor.

20 EKİM SNAPCHAT ERİŞİM SORUNU

Kullanıcıların bildirimlerine göre Snapchat’te zaman zaman yükleme hataları ve bağlantı sorunları yaşandı. Sorunun küresel çapta olup olmadığı da araştırılırken, birçok kişi erişim probleminin yavaş yavaş giderilmeye başlandığını öne sürdü.

20 Ekim Snapchat erişim sorunu ile ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

