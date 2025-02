Son dakika | Almanya'nın göbeğinde dünya liderinin gelişine saatler kala facia: Araç kalabalığa daldı, çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi: Almanya’nın Münih kentinde bir araç kalabalığa daldı. Alman medyasında yer alan haberlerde ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandığı belirtildi. Polisten yapılan açıklamada, olayın kontrol altına alındığı ve çevre sakinleri için bir tehlike olmadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görgü tanığı olan Alman gazeteci Sandra Demmelhuber sosyal medya paylaşımında olayın Alman işçi sendikası Verdi tarafından düzenlenen bir mitingde, bir Mini Cooper'ın gösteriye dalmasıyla meydana geldiğini bildirdi.

Demmelhuber paylaşımında "Bir kişi sokakta yatıyordu ve genç bir adam polis tarafından götürüldü. İnsanlar yerde oturmuş ağlıyor ve titriyordu. Detaylar henüz netleşmedi" dedi.

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O