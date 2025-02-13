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  4. Son dakika | Almanya'nın göbeğinde dünya liderinin gelişine saatler kala facia: Araç kalabalığa daldı, çok sayıda yaralı var

Son dakika | Almanya'nın göbeğinde dünya liderinin gelişine saatler kala facia: Araç kalabalığa daldı, çok sayıda yaralı var

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
13.02.2025 13:04
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Son dakika haberi: Almanya'nın en büyük şehirlerinden Münih'te facia yaşandı. Bir otomobilin miting alanındaki kalabalığa dalması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Olay ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Münih'e gelmesinden saatler önce yaşandı. Almanya'da benzer bir olay geçtiğimiz haftalarda da yaşanmıştı.

Son dakika | Almanya'nın göbeğinde dünya liderinin gelişine saatler kala facia: Araç kalabalığa daldı, çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi: Almanya’nın Münih kentinde bir araç kalabalığa daldı. Alman medyasında yer alan haberlerde ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandığı belirtildi. Polisten yapılan açıklamada, olayın kontrol altına alındığı ve çevre sakinleri için bir tehlike olmadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MİTİNG ALANINA DALDI

Görgü tanığı olan Alman gazeteci Sandra Demmelhuber sosyal medya paylaşımında olayın Alman işçi sendikası Verdi tarafından düzenlenen bir mitingde, bir Mini Cooper'ın gösteriye dalmasıyla meydana geldiğini bildirdi.

"İNSANLAR YERDE OTURMUŞ AĞLIYORDU"

Demmelhuber paylaşımında "Bir kişi sokakta yatıyordu ve genç bir adam polis tarafından götürüldü. İnsanlar yerde oturmuş ağlıyor ve titriyordu. Detaylar henüz netleşmedi" dedi.

İKİ KRİTİK İSİM GELECEKTİ

Cuma günü Münih Güvenlik Konferansı başlayacak. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in ise bugün kente gelmesi planlanıyordu.

BENZERİ HAFTALAR ÖNCE YAŞANDI

20 Aralık'ta ise Almanya'nın doğusundaki Magdeburg kentinde kurulan Noel pazarında bir otomobil, bir grup insanın üzerine sürmüş, en az iki kişinin ölümüne ve yaklaşık 70 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Almanya Münih
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