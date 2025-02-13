Son dakika | Münih'teki can pazarının görüntüleri Mynet İhbar Hattı'na ulaştı! Gurbetçi vatandaş "Bebek arabası var" diyerek isyan etti... "Saldırı gibi görünüyor"

Son dakika haberi: Almanya’nın Münih kentinde bir araç kalabalığa daldı, ortalık can pazarına döndü. Polisten yapılan açıklamada, olayın kontrol altına alındığı ve çevre sakinleri için bir tehlike olmadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Münih'e gelmesine saatler kala yaşandı. Almanya'da benzer bir olay geçtiğimiz haftalarda yaşanmıştı.

SON DAKİKA | MÜNİH POLİSİ: SALDIRI GİBİ GÖRÜNÜYOR

Münih polisi aracın kalabalığa dalmasıyla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada olayın "saldırı gibi göründüğü" belirtildi.

GÖRÜNTÜLER MYNET İHBAR HATTI'NA ULAŞTI: BEBEK ARABASI VAR!

Mynet'e ulaşan görüntülerde olay yerinin can pazarına dönüşü bir gurbetçi vatandaşın kamerasına yansıdı. Vatandaş "Bebek arabası var" diyerek saldırgana tepki gösterdi.

SALDIRGANLA İLGİLİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Polis, aracın sürücüsünün 24 yaşında bir Afgan olduğunu belirtti. Saldırganı durdurmak için arabasına ateş açan polis kısa süre sonra şüpheliyi tutukladı.

Şüphelinin 2001 yılında Kabil'de doğan Farhad N. olduğu öğrenildi. Spiegel'in haberine göre, 24 yaşındaki saldırganın 2016 yılı sonunda Almanya'ya geldiği öğrenildi. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi ise sığınma başvurusunu reddetti.

MİTİNG ALANINA DALDI

Görgü tanığı olan Alman gazeteci Sandra Demmelhuber sosyal medya paylaşımında olayın Alman işçi sendikası Verdi tarafından düzenlenen bir mitingde, bir Mini Cooper'ın gösteriye dalmasıyla meydana geldiğini bildirdi.

"İNSANLAR YERDE OTURMUŞ AĞLIYORDU"

Demmelhuber paylaşımında "Sokakta yerde yatan biri vardı. Polis genç bir adamı götürdü. İnsanlar yerde oturmuş ağlıyor ve titriyordu. Detaylar henüz netleşmedi" dedi.

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O — Sandra Demmelhuber (@SDemmelhuber) February 13, 2025

İKİ KRİTİK İSİM GELECEKTİ

Cuma günü Münih Güvenlik Konferansı başlayacak. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in ise bugün kente gelmesi planlanıyordu.

BENZERİ HAFTALAR ÖNCE YAŞANDI

20 Aralık'ta ise Almanya'nın doğusundaki Magdeburg kentinde kurulan Noel pazarında bir otomobil, bir grup insanın üzerine sürmüş, en az iki kişinin ölümüne ve yaklaşık 70 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK KARELER