Son dakika | Bahçeli "Sonu göründü" diyerek net mesaj verdi: Silahlı şiddet ve ihanet dönemi kapanmak üzere!

Son dakika haberi: Devlet Bahçeli'den gündem yaratacak açıklamalar geldi. İmralı'nın çağrısıyla gündemdeki yerini koruyan 'terörsüz Türkiye' hedefine dair değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "PKK terör örgütü ve iltisaklı gruplar derhal silahları Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etmelidir. Ateşkes açıklaması doğru ve isabetli bir açıklama değildir" ifadesiyle dikkat çekti.
Bahçeli yazılı açıklamasında şunları kaydetti:
On yıllardır milletimizin başına musallat olan kanlı musibetin nihayet sonu görünmüştür. Silahlı şiddet ve ihanet dönemi kapanmak üzeredir.
Terörle demokrasi, silahla siyaset, kaosla huzur, bölünmeyle birlik ve beraberlik arasında güvenli bir liman, ara bir istasyon yoktur.
DEM Parti İmralı heyetinin 27 Şubat'taki ziyareti sonrası Öcalan'ın mesajı paylaşılmıştı.
Terör örgütünü kuran feshini istemiştir. 27 Şubat İmralı çağrısı PKK terör örgütüyle birlikte diğer bütün uzantı ve grupları açıkça bağlamaktadır.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü elebaşının 'silah bırakma' ve 'örgütün lağvedilme' çağrısına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:
"Örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhal koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir. Metinde yer almayan 'ateşkes' gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır. Terörle mücadelede elde edilen başarıda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin ailelerinin yeri, her zaman başımızın üzerindedir. Devletimiz aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine daima sahip çıkacak, uğruna can verdiğimiz değerlerimizi korumaktan asla geri durmayacaktır."
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