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Son dakika | Bahçeli "Sonu göründü" diyerek net mesaj verdi: Silahlı şiddet ve ihanet dönemi kapanmak üzere!

09.03.2025 11:31
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Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin çarpıcı mesajlar geldi. İmralı'nın çağrısına değinen Bahçeli "Silahlı şiddet ve ihanet dönemi kapanmak üzeredir" dedi. Bahçeli, Öcalan'ın çağrısının "PKK terör örgütüyle birlikte diğer bütün uzantı ve grupları açıkça bağladığını" belirtirken 'ateşkes' açıklamasıyla ilgili de tepkisini dile getirdi.

Son dakika | Bahçeli "Sonu göründü" diyerek net mesaj verdi: Silahlı şiddet ve ihanet dönemi kapanmak üzere!

Son dakika haberi: Devlet Bahçeli'den gündem yaratacak açıklamalar geldi. İmralı'nın çağrısıyla gündemdeki yerini koruyan 'terörsüz Türkiye' hedefine dair değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "PKK terör örgütü ve iltisaklı gruplar derhal silahları Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etmelidir. Ateşkes açıklaması doğru ve isabetli bir açıklama değildir" ifadesiyle dikkat çekti.

"TERÖR GÖLGESİNE TAHAMMÜL MÜMKÜN DEĞİL"

Bahçeli yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

  • On yıllardır milletimizin başına musallat olan kanlı musibetin nihayet sonu görünmüştür. Silahlı şiddet ve ihanet dönemi kapanmak üzeredir.

  • Terör gölgesine tahammül mümkün değil.

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"ÇAĞRI PKK TERÖR ÖRGÜTÜYLE BİRLİKTE DİĞER BÜTÜN UZANTI VE GRUPLARI AÇIKÇA BAĞLAMAKTADIR"

  • Terörle demokrasi, silahla siyaset, kaosla huzur, bölünmeyle birlik ve beraberlik arasında güvenli bir liman, ara bir istasyon yoktur.

  • DEM Parti'nin sağduyulu, soğukkanlı, sıcak mesajlarının yanı sıra tutarlı adımlarını muhafazası sonucunda Türkiye partisi olmasının önü açılacaktır.

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DEM Parti İmralı heyetinin 27 Şubat'taki ziyareti sonrası Öcalan'ın mesajı paylaşılmıştı.

'ATEŞKES' TEPKİSİ

  • Terör örgütünü kuran feshini istemiştir. 27 Şubat İmralı çağrısı PKK terör örgütüyle birlikte diğer bütün uzantı ve grupları açıkça bağlamaktadır.

  • PKK terör örgütü ve iltisaklı gruplar derhal silahları Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etmelidir. Ateşkes açıklaması doğru ve isabetli bir açıklama değildir.

"SİLAHLARI DERHAL TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE TESLİM ETMELİLER"

  • Terörsüz Türkiye amacı derhal gerçekleşmeli, terör hayatımızdan sökülüp atılmalıdır. Aksi halde elinde kanunsuz silah taşıyanlar bedelini en ağır şekilde ödeyecektir.

MSB: 'ATEŞKES' GİBİ HUSUSLAR GÜNDEME GETİRİLEREK KAFA KARIŞIKLIĞI YARATILMAMALI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü elebaşının 'silah bırakma' ve 'örgütün lağvedilme' çağrısına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhal koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir. Metinde yer almayan 'ateşkes' gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır. Terörle mücadelede elde edilen başarıda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin ailelerinin yeri, her zaman başımızın üzerindedir. Devletimiz aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine daima sahip çıkacak, uğruna can verdiğimiz değerlerimizi korumaktan asla geri durmayacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
pkk İmralı Adası Devlet Bahçeli DEM Parti
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