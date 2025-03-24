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  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! İmamoğlu protestolarında 123 polis yaralandı, bin 133 kişi gözaltında

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! İmamoğlu protestolarında 123 polis yaralandı, bin 133 kişi gözaltında

24.03.2025 13:31
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Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanması sonrası başlayan protestolarla ilgili son bilgileri paylaştı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, çıkan olaylarda 123 polisin yaralandığını bin 133 şüphelinin ise gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya "Milletimizin huzur ve güvenliğinin tehdit edilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir" dedi.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! İmamoğlu protestolarında 123 polis yaralandı, bin 133 kişi gözaltında

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma ve tutuklama kararı sonrsı başlayan gösterilerle ilgili açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı açıklamada, çıkan olaylarda 123 polisin yaralandığını bin 133 şüphelinin ise gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Anayasa’mızın 34. Maddesi: “Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.’’ (2911 Sayılı Kanun)

Ancak son günlerde bazı çevreler; toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını istismar ederek, kamu düzenini bozma girişimlerinde bulunuyor, sokak olaylarını körükleyerek polisimize saldırıyor. Bu tür eylemler, halkımızın huzur ve güvenliğini bozmaya yöneliktir.

123 POLİS YARALANDI

Gösterilerde 123 polisimiz yaralanmıştır. Bu eylemlerde asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak ele geçirilmiştir. Polisimize saldıran, kamu malına zarar veren, halkımızın güvenliğini tehdit edenler hakkında yasal işlemler devam etmektedir.

133 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

19 Mart-23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde 1.133 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yakalananlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı olan şahıslar belirlenmiştir.

Ayrıca gözaltına alınan şahısların, aralarında ‘Uyuşturucu’, Hırsızlık’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Cinsel Taciz/İstismar’, ‘Kasten Yaralama’ gibi suçların da bulunduğu 17 farklı suçtan adli işlem gördükleri tespit edilmiştir.

"AÇIKÇA UYARIYORUZ..."

Buradan açıkça uyarıyoruz: Gençlerimizi, halkımızı kimse kendi siyasi emellerine kalkan yapmaya kalkmasın. Bunun vebalini sadece siyasi değil, hukuki olarak da kimse ödeyemez!

Huzur ve güvenliğin tesisi için her zaman olduğu gibi görevimizin başındayız. Sokaklarımızın terörize edilmesine, milletimizin huzur ve güvenliğinin tehdit edilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir.

Vatandaşlarımızı, bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olmaya ve sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz."

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