SON DAKİKA | Başsavcı Akın Gürlek "İmamoğlu, örgüt kurucusu ve lideri" dedi, 'örgüt' şemasını anlattı: Yazışmalar dosyada!

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ilişkin hazırlanan iddianame hakkında açıklamalarda bulundu. 3 bin 900 sayfadan oluşan iddianamede 402 şüpheli yer alırken; "Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü" ismi dosyada yer aldı.
Detayları paylaşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"TOPLAM 3900 SAYFA. 402 ŞÜPHELİ VAR"
- Bugün konumuz 19 Mart’ta İBB başkanı ile ilgili operasyon yapmıştık. Artık soruşturma bitti iddianameyi mahkemeye sunacağız. Fedakarca görev yapan arkadaşlarımıza, emeği geçen personele teşekkür ediyorum. Çok yoğun çalıştık. Toplam 3900 sayfa. 402 şüpheli hakkında iddianame sunacağız. 143 farklı eylem var.
- Ekrem İmamoğlu örgüt kurucu lideri.
"YAZIŞMALAR DOĞRUDAN DOSYAYA GİRDİ"
- İhalelerin süreçleri ne şekilde dizayn edildiği çok önemli. Bunları iddianamede görebilirsiniz. Yazışmalar doğrudan dosyaya girdi. Mehmet Murat Çalık’ın whatsapp yazışmaları var. Dosyada ikrar içeren yazışmalar var. Kamu zararı toplam suç tarihinden itibaren 160 milyar TL ve 24 milyon dolar. 95 tane taşınmaz. Bunlar güncel değerler değil. Suç tarihi 10 yıllık süreci kapsıyor.
"EKREM İMAMOĞLU ÖRGÜT YÖNETİCİSİ"
- İddianamenin giriş bölümünde suç örgütünün yapılanmasını veşemasını anlattık. 6 tane örgüt yöneticisi var. Dijitallerin büyük çoğunluğu çözüldü. Ekrem İmamoğlu örgüt yöneticisi olduğu için diğer kişilerin suçlarından da sorumlu tutuluyor.
"ŞU AN 2 TANE BELEDİYE BAŞKANI DA YARGILANACAK"
- Hüseyin Gün bu dosyada örgüt yöneticisi olarak yargılanıyor. Şu an 2 tane belediye başkanı da yargılanacak. Beylikdüzü ve Şişli. İSKİ, İGDAŞ ve Boğaziçi tesis yönetimi ile ilgili muhtemelen ek iddianame düzenlenecek. İncelememiz bunlarla ilgili henüz tamamlanmadı.
"70’TEN FAZLA ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANAN VAR"
- İddianamede gizli ve normal tanıklar var. 70’ten fazla etkin pişmanlıktan faydalanan var. Etkin pişmanlıktan faydalanan Adem Soytekin bize etkili bilgiler verdi. Adem Soytekin’i iddianamede örgüt yöneticisi olarak belirledik. Örgüt yöneticisi olarak verdiği bilgilerin eksik olduğunu belirledik. Ama verdiği bilgiler doğru. Ve kendisi ile ilgili bilgiler vermedi. Bilgiler eksik olduğu için tutuklandı.
"6 TANE ÖRGÜT YÖNETİCİSİ VAR"
- İddianamenin giriş bölümünde suç örgütünün yapılanmasını ve şemasını anlattık. 6 tane örgüt yöneticisi var. Dijitallerin büyük çoğunluğu çözüldü.
- Mehmet Pehlivan örgüt üyesi olarak sorumlu. İl başkanlığı alım sürecinde paraların bağış olduğunu iddia ettiler biz rüşvet olduğunu tespit ettik. Önemli bir dosya bir an önce neticeye kavuşması lazım. Bu bizim temennimiz.
