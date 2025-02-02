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Son dakika | Muğla - Bodrum açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem! Ege Denizi beşik gibi sallanıyor; AFAD'dan açıklama geldi

02.02.2025 10:55
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Son dakika deprem haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın iller İzmir, Aydın, Manisa ve Çanakkale. AFAD Ege Denizi'ndeki depremle ilgili ayrıntıları duyurdu.

Son dakika | Muğla - Bodrum açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem! Ege Denizi beşik gibi sallanıyor; AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika haberi: Ege Denizi sallanmaya devam ediyor! Son olarak 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi.

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SON DAKİKA | MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM

AFAD'ın verilerine göre deprem saat 10.22'de meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4,7 olarak belirlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinin 171.26 km açıklarında gerçekleşen depremin derinliği 6,64 km olarak kaydedildi.

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EGE'DE DEPREM HAREKETLİLİĞİ SIKLAŞTI

Son günlerde Ege Denizi'nde deprem hareketliliği yaşanıyor. Yunanistan güneydoğusunda yer alan Kiklad Takımadaları'nın en büyüklerinden Santorini'de son 24 saat içinde birbiri ardına depremler oldu.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
deprem
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