Son dakika | Muğla - Bodrum açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem! Ege Denizi beşik gibi sallanıyor; AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika haberi: Ege Denizi sallanmaya devam ediyor! Son olarak 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi.

SON DAKİKA | MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM

AFAD'ın verilerine göre deprem saat 10.22'de meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4,7 olarak belirlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinin 171.26 km açıklarında gerçekleşen depremin derinliği 6,64 km olarak kaydedildi.

EGE'DE DEPREM HAREKETLİLİĞİ SIKLAŞTI

Son günlerde Ege Denizi'nde deprem hareketliliği yaşanıyor. Yunanistan güneydoğusunda yer alan Kiklad Takımadaları'nın en büyüklerinden Santorini'de son 24 saat içinde birbiri ardına depremler oldu.