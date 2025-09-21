Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Trump' tepkisi! Özgür Özel kürsüde sert çıktı: "Bu ülkenin kırmızı çizgisi olduğu ağız dolusu haykırılmalı!"

Son dakika haberi: CHP 22'nci Olağanüstü Kurultayı, 662 kurultay delegesinin çağrısıyla Ankara'da toplandı. Toplantı Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 'Darbeye ve Kayyıma Hayır' sloganıyla saat 10.00'da başladı. Özgür Özel kürsüde gündem yaratacak ifadeler kullandı. "CHP'ye operasyon" iddiasıyla dikkat çeken Özgür Özel öte yandan çarşamba günkü CHP mitinginde Filistin bayrakları taşınacağını duyurdu.
Kurultay'da kürsüye çıkan Özgür Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:
47 yıl boyunca demokrasiye gösterdiğimiz saygıya 47 gün bile sabredemediler. Sayın Erdoğan kendisine güvenemedi, partisine güvenemedi. Onların seçim kazanabileceğine, umudu örgütleyeceklerine inanamadı. Demokrasiden saptı, hiçbir partide olmayan kolu, "AK Parti yargı kollarını" kurdu.
Altın hesabını bırakmıyoruz. Bu memlekette her hesap şaşar, altın hesabı şaşmaz. AK Parti geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu, bugün sadece 2. Asgari ücret AK Parti'den önce 7 çeyrek altın alıyordu, bugün 2,5 çeyrek altın alabilmektedir. Öğrencilere verilen, burun kıvırdığı KYK kredisi 1,5 çeyrek altın alıyordu, bugün gram altının yarısını alabiliyor. Bunu ev ev, kapı kapı, hane hane anlatmak örgütümüzün en önemli görevidir.
Netanyahu'ya laftan öteye gitmeyen bir Erdoğan var. Bugün Filistin'deki katliamların baş destekçisi Trump yönetimi. İsrail arkasındaki bu güçle Gazze'ye yeni saldırılar başlattı. Kendisine "küresel lider" dedirten Erdoğan, Trump'a çıt çıkarmadı, çıt çıkarmıyor. Trump Jr. ile Dolmabahçe'de gizli bir görüşme yaptı, bunu deşifre ettik, Amerikalı kaynaklar doğrulayınca kabul etmek durumunda kaldılar.
Çarşamba günü Eyüpsultan'da Filistin Büyükelçiliği önünde yapacağımız mitingde parti bayraklarımız yerine Türk bayraklarımızın yanı sıra yanımıza Filistin bayraklarını alacağız.
Bugün CHP'yi yutmak istiyorlar, yarın önlerinde kim olursa onu yutacaklar. Bir kavga var, "Kavga tarafı biz değiliz" diyor. Şikayet eden CHP'li değil, aylar önce parti suçundan, yıllar önce fevkalade suçlardan atılmış birtakım aparatları buldular, onları CHP'li gibi sundular, bu partiye operasyon yaptılar. Ama bu operasyon bir yere çarptı ve darmadağın oldu.
