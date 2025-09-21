HABER

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Trump' tepkisi! Özgür Özel kürsüde sert çıktı: "Bu ülkenin kırmızı çizgisi olduğu ağız dolusu haykırılmalı!"

Son dakika haberi: CHP Olağanüstü Kurultayı'nda kürsüye çıkan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin ve Gazze üzerinden tepki gösterdi. Özel "Kendisine 'küresel lider' dedirten Erdoğan, Trump'a çıt çıkarmadı, çıt çıkarmıyor" dedi. CHP'ye operasyon yapıldığını öne süren Özgür Özel "Aylar önce parti suçundan, yıllar önce fevkalade suçlardan atılmış birtakım aparatları buldular, onları CHP'li gibi sundular. Ama bu operasyon bir yere çarptı ve darmadağın oldu" diye çıkıştı.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: CHP 22'nci Olağanüstü Kurultayı, 662 kurultay delegesinin çağrısıyla Ankara'da toplandı. Toplantı Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 'Darbeye ve Kayyıma Hayır' sloganıyla saat 10.00'da başladı. Özgür Özel kürsüde gündem yaratacak ifadeler kullandı. "CHP'ye operasyon" iddiasıyla dikkat çeken Özgür Özel öte yandan çarşamba günkü CHP mitinginde Filistin bayrakları taşınacağını duyurdu.

"ASLA MİLLETE KÜSMEDİK"

Kurultay'da kürsüye çıkan Özgür Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

  • Yeri geldi 47 yıl iktidar yüzü görmedik ama asla millete küsmedik. Değişerek, yenilenerek milletin gönlüne girmeye çalıştık. 31 Mart'ta seçimin galibi bizdik, "Kaybedeni yoktur" dedik.

"ERDOĞAN PARTİSİNE GÜVENEMEDİ"

  • 47 yıl boyunca demokrasiye gösterdiğimiz saygıya 47 gün bile sabredemediler. Sayın Erdoğan kendisine güvenemedi, partisine güvenemedi. Onların seçim kazanabileceğine, umudu örgütleyeceklerine inanamadı. Demokrasiden saptı, hiçbir partide olmayan kolu, "AK Parti yargı kollarını" kurdu.

  • Meydan okuduk, "Bu bir savaş ilanıdır. Savaş ilan edilmiş bir yapı ne yaparsa biz de onu yapacağız, teslim olmayacağız" dedik.

"TAYYİP ERDOĞAN TRUMP'IN ADAMIDIR"

  • Darbeler her zaman tankla, tüfekle yapılmaz. Bu darbe bugünün iktidarı tarafından bir sonraki iktidara yapılan, Trump yönetiminden icazet almış bir darbedir. Bugün Trump kimin yanındadır, kim Trump'ın oğluyla gizli iş tutmaktadır? CHP'liler milletin evladıdır. Tayyip Erdoğan Trump'ın adamıdır, Trump'ın ekibidir.

"HANİ TURPUN BÜYÜĞÜ NEREDE?"

  • Sayın Erdoğan'a soruyorum: Hani insan içine çıkamayacaktık? 186 gün sonra hala buradayız. Dananın kuyruğu nerede, turpun büyüğü nerede, ahtapotun kolları nerede?

"ALTIN HESABI ŞAŞMAZ"

  • Altın hesabını bırakmıyoruz. Bu memlekette her hesap şaşar, altın hesabı şaşmaz. AK Parti geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu, bugün sadece 2. Asgari ücret AK Parti'den önce 7 çeyrek altın alıyordu, bugün 2,5 çeyrek altın alabilmektedir. Öğrencilere verilen, burun kıvırdığı KYK kredisi 1,5 çeyrek altın alıyordu, bugün gram altının yarısını alabiliyor. Bunu ev ev, kapı kapı, hane hane anlatmak örgütümüzün en önemli görevidir.

  • Adalet ve demokrasi birleşirse refah gelir, hukuksuzluk ve otokrasi birleşirse yoksulluk gelir. 19 Mart'ta, borsa %9 düştü. 30 Haziran'da dava ertelendi, borsa %5 yükseldi. 2 Eylül'de kayyum atandı, borsa %6 düştü. 15 Eylül'de dava ertelendi, borsa %6 yükseldi.

'TRUMP JR.' İDDİASI: "BUNU DEŞİFRE ETTİK"

  • Netanyahu'ya laftan öteye gitmeyen bir Erdoğan var. Bugün Filistin'deki katliamların baş destekçisi Trump yönetimi. İsrail arkasındaki bu güçle Gazze'ye yeni saldırılar başlattı. Kendisine "küresel lider" dedirten Erdoğan, Trump'a çıt çıkarmadı, çıt çıkarmıyor. Trump Jr. ile Dolmabahçe'de gizli bir görüşme yaptı, bunu deşifre ettik, Amerikalı kaynaklar doğrulayınca kabul etmek durumunda kaldılar.

  • Trump'ın karşısına dikilinecekse Filistin meselesi ağız dolusu konuşulacak. Filistin'in milli mesele olduğu, bu ülkenin kırmızı çizgisi ağız dolusu haykırılacak!

FİLİSTİN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE MİTİNG

  • Çarşamba günü Eyüpsultan'da Filistin Büyükelçiliği önünde yapacağımız mitingde parti bayraklarımız yerine Türk bayraklarımızın yanı sıra yanımıza Filistin bayraklarını alacağız.

  • CHP'nin hedefte olmasının nedeni iktidarın değişme ihtimali olmasıdır. Bugün CHP'nin arkasında duran demokratların tamamı kendi varlık sebeplerine sahip çıkmaktadırlar.

"BU PARTİYE OPERASYON YAPTILAR AMA DARMADAĞIN OLDU"

  • Bugün CHP'yi yutmak istiyorlar, yarın önlerinde kim olursa onu yutacaklar. Bir kavga var, "Kavga tarafı biz değiliz" diyor. Şikayet eden CHP'li değil, aylar önce parti suçundan, yıllar önce fevkalade suçlardan atılmış birtakım aparatları buldular, onları CHP'li gibi sundular, bu partiye operasyon yaptılar. Ama bu operasyon bir yere çarptı ve darmadağın oldu.

  • Haksız yere partinin sinir uçlarıyla oynayarak bu partiyi birbirine düşürmeye çalıştılar.
