Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert tepki: "Geri dönülmez noktaya gidiyor"

Siyonist lobinin yıldırma politikasına rağmen duruşumuzu hiç bozmadık. Bugün de barış, hürriyet, adalet diyoruz. Bugün de 'Yaşasın özgür Filistin' diyoruz. Filistin'in yanında olduğumuzu bir kez daha dünyaya ilan ediyorum.