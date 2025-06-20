Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert tepki: "Geri dönülmez noktaya gidiyor"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi Kongre Salonu'nda "İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu"nda konuştu..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİ YÜREKTEN SELAMLIYORUM"
- İstanbul'da siz genç kardeşlerimizle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. İsrail'in insanlık dışı saldırıları karşısında doğdukları toprakları savunan Filistin'in yiğit gençlerini yürekten selamlıyorum. Zalimler karşısında Müslüman olmanın asaletini yere düşürmeyen tüm Filistinli kardeşlerimi yürekten selamlıyor, Rabbim her birinin yardımcısı olsun diyorum.
"İSRAİL, GAZZE'DE 35 HASTANEYİ BOMBALADI"
- Medeniyet coğrafyamızın semalarını maalesef kötülük kapmaış durumda. Son iki yıldır savaş ve insanlık suçlarıyla karşılaşıyoruz. Gazze'de 21 aydır modern zamanların en utanç verici barbarlığı yaşanıyor. Siyonist İsrail sivilleri acımasızca katlediyor. Hiçbir kural ve ilke tanımadan işgalini yaygınlaştırıyor. Açlığı bir silah olarak kullanıyor. Bir parça ekmek için yemek kuyruğundaki insanlar vahşi bir şekilde hedef alınıyor. Sivil yerleşim alanları bombalanıyor. Gazze'de 35 hastaneyi bombaladılar. Ambulanslar bile İsrail teröründen kurtarılamadı.
"GERİ DÖNÜLMEZ NOKTAYA GİDİLİYOR"
- Biliyorum birileri rahatsız olacak ama şu gerçeği ifade edeceğim. Elbette Gazze'deki soykırımın birinci sorumlusu Netanyahu'dur. Ancak 21 aydır sessiz kalanlar da bu suçlara ortak olmuşlardır. O masum yavruların kanı İsrail'in kanı susanları veya destek verenlerin de ellerine bulaşmıştır. Netanyahu hükümeti şimdiden adlarını Hitler gibi zalimlerin yanına utançla yazdırmıştır. Şuandaki çatışmalar nedeniyle süratle geri dönülmez noktaya gitmektedir. Bu hayduttluk ve cinnet hali son bulmalı. Korkunç bir felaket yaşanmadan ellerin tetiklerden ve düğmelerden çekilmesi şarttır. Türkiye her türlü desteği vermeye hazırdır.
- Sivillerin, sivil yerleşim yerlerinin hedef alınmaması gerektiğini savunuyoruz. Tavrımız her zaman her yerde hep bu yönde olmuştur.
"BUGÜN DE 'YAŞASIN ÖZGÜR FİLİSTİN' DİYORUZ"
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Siyonist lobinin yıldırma politikasına rağmen duruşumuzu hiç bozmadık. Bugün de barış, hürriyet, adalet diyoruz. Bugün de 'Yaşasın özgür Filistin' diyoruz. Filistin'in yanında olduğumuzu bir kez daha dünyaya ilan ediyorum.
- Bu kritik süreçte görüş ayrılıklarımızı kenara bırakarak dostluk ve dayanışmamızı güçlendirmek ihtiyaçtan çok zorunluluktur. Bugün nüfusu neredeyse 2 milyarı bulan İslam ülkelerinin sorunu vahdet eksikliğidir. En büyük eksikliğimiz birlik ve beraberliktir. Ayrışmayacağız, birbirimize yoldaş olacağız. Zorluklara rağmen beraber olduğumuzda kolaylığın olduğunu unutmayacağız.
"MÜSLÜMANLIK HEPİMİZİN EN ÜST KİMLİĞİDİR"
- Dillerimiz, kökenlerimiz farklı olabilir. Hepimizin devleti, milleti farklı olabilir. Hayat tarzımız farklı olabilir. Bunların hepsi kıymetlidir, bizi biz yapandır. Ama bu kimliklerimizden öte unutmayın önce Müslümanız. Müslümanlık hepimizin en üst kimliğidir. Nerede yaşarsak yaşayalım ortak paydamız İslam'dır. Her birinizden meseleye bu şuurla yaklaşmanızı istiyorum.