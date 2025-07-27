Son dakika | Devam eden orman yangınlarını açıkladı! Bakan Yumaklı Bursa'dan duyurdu: "Güzel haberler alabiliriz, durumu iyiye gidiyor"

Son dakika haberi: Türkiye'nin gözü kulağı başta Bursa'dakiler olmak üzere devam eden orman yangınlarında. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'da kameralar karşısına geçerek orman yangınlarıyla ilgili son bilgileri paylaştı.
Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
Antalya - Gazipaşa yangını soğutuluyor.
Bursa’daki ilk yangın Harmancık ilçesi Yakutlar Mahallesi’ndeydi. Büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda.
Kestel yangını 17.40’ta başladı, hava kararıncaya dek hem hava hem kara araçlarımız müdahale etti. Sabahın ilk ışıklarıyla hava müdahaleleri tekrar başladı.
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