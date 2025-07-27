Son dakika | Devam eden orman yangınlarını açıkladı! Bakan Yumaklı Bursa'dan duyurdu: "Güzel haberler alabiliriz, durumu iyiye gidiyor"

Son dakika haberi: Türkiye'nin gözü kulağı başta Bursa'dakiler olmak üzere devam eden orman yangınlarında. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'da kameralar karşısına geçerek orman yangınlarıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"GÜNLER, HAFTALAR SÜREBİLİR"

Antalya - Gazipaşa yangını soğutuluyor.

Yangın söndürüldükten sonra bile en ufak rüzgarda tekrar alevlenmeler söz konusu olabiliyor. Bugüne kadar söndürdüğümüz tüm alanların hemen hemen tamamında soğutma çalışmaları var. Bunlar günler, haftalar sürebilir.

"BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINMIŞ DURUMDA"

Bursa’daki ilk yangın Harmancık ilçesi Yakutlar Mahallesi’ndeydi. Büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda.

4 ilimizdeki 5 yangında herhangi bir problem kalmadı.

DEVAM EDEN ORMAN YANGINLARI HANGİLERİ?

Halihazırda Karabük-Safranbolu yangını devam ediyor. Bursa, Kestel’deki yangın da devam ediyor. Ancak bunun durumu iyiye gidiyor. Olağanüstü bir hava şartı, bir ters rüzgar olmazsa arkadaşlarımız akşamüstü daha güzel haberler verebilecek. Kahramanmaraş - Onikişubat’taki yangın için de arkadaşlarımız devam ediyor.

Kestel yangını 17.40’ta başladı, hava kararıncaya dek hem hava hem kara araçlarımız müdahale etti. Sabahın ilk ışıklarıyla hava müdahaleleri tekrar başladı.

Dün 84 yangınla mücadele ettik. Yangınların 36'sı ormanlık alanda çıktı. Lütfen kapalı alanların dışında ateş yakmayalım. Piknik alanlarında ateş yakmadan da keyfini çıkarabiliriz.

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