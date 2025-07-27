HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Devam eden orman yangınlarını açıkladı! Bakan Yumaklı Bursa'dan duyurdu: "Güzel haberler alabiliriz, durumu iyiye gidiyor"

Son dakika haberi: Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Eskişehir, Antalya ve Bursa alevlerin içinde felaketi yaşadı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlarla ilgili son durumu açıkladı. Peki devam eden yangınlar hangileri? İşte Bakan Yumaklı'nın açıklamalarıyla Antalya, Kahramanmaraş, Bursa ve Karabük'ten son bilgiler...

Son dakika | Devam eden orman yangınlarını açıkladı! Bakan Yumaklı Bursa'dan duyurdu: "Güzel haberler alabiliriz, durumu iyiye gidiyor"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Türkiye'nin gözü kulağı başta Bursa'dakiler olmak üzere devam eden orman yangınlarında. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'da kameralar karşısına geçerek orman yangınlarıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son dakika | Devam eden orman yangınlarını açıkladı! Bakan Yumaklı Bursa dan duyurdu: "Güzel haberler alabiliriz, durumu iyiye gidiyor" 1

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"GÜNLER, HAFTALAR SÜREBİLİR"

  • Antalya - Gazipaşa yangını soğutuluyor.

  • Yangın söndürüldükten sonra bile en ufak rüzgarda tekrar alevlenmeler söz konusu olabiliyor. Bugüne kadar söndürdüğümüz tüm alanların hemen hemen tamamında soğutma çalışmaları var. Bunlar günler, haftalar sürebilir.

Son dakika | Devam eden orman yangınlarını açıkladı! Bakan Yumaklı Bursa dan duyurdu: "Güzel haberler alabiliriz, durumu iyiye gidiyor" 2

"BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINMIŞ DURUMDA"

  • Bursa’daki ilk yangın Harmancık ilçesi Yakutlar Mahallesi’ndeydi. Büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda.

  • 4 ilimizdeki 5 yangında herhangi bir problem kalmadı.

Son dakika | Devam eden orman yangınlarını açıkladı! Bakan Yumaklı Bursa dan duyurdu: "Güzel haberler alabiliriz, durumu iyiye gidiyor" 3

DEVAM EDEN ORMAN YANGINLARI HANGİLERİ?

  • Halihazırda Karabük-Safranbolu yangını devam ediyor. Bursa, Kestel’deki yangın da devam ediyor. Ancak bunun durumu iyiye gidiyor. Olağanüstü bir hava şartı, bir ters rüzgar olmazsa arkadaşlarımız akşamüstü daha güzel haberler verebilecek. Kahramanmaraş - Onikişubat’taki yangın için de arkadaşlarımız devam ediyor.

Son dakika | Devam eden orman yangınlarını açıkladı! Bakan Yumaklı Bursa dan duyurdu: "Güzel haberler alabiliriz, durumu iyiye gidiyor" 4

  • Kestel yangını 17.40’ta başladı, hava kararıncaya dek hem hava hem kara araçlarımız müdahale etti. Sabahın ilk ışıklarıyla hava müdahaleleri tekrar başladı.

  • Dün 84 yangınla mücadele ettik. Yangınların 36'sı ormanlık alanda çıktı. Lütfen kapalı alanların dışında ateş yakmayalım. Piknik alanlarında ateş yakmadan da keyfini çıkarabiliriz.

Son dakika | Devam eden orman yangınlarını açıkladı! Bakan Yumaklı Bursa dan duyurdu: "Güzel haberler alabiliriz, durumu iyiye gidiyor" 5

BU BÖLGELERİ UYARDI: "RİSKLİ GÖRÜNÜYOR"

  • Kıyı kesimler başta olmak üzere Marmara'nın güneyi, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz hatta Ege'nin içi de riskli görünüyor. Tüm konumlandırmalarımızı buralara yaptık.

İlginizi Çekebilir

Hava aydınlandı! Acının boyutu ortaya çıktı... Koca orman gitti, geriye kül yığını kaldı

Hava aydınlandı! Acının boyutu ortaya çıktı... Koca orman gitti, geriye kül yığını kaldı

 Herkes alevler için koşarken onun derdi başkaydı: Tekme tokat dövüldü

Herkes alevler için koşarken onun derdi başkaydı: Tekme tokat dövüldü

 Bir acı haber de Bursa'dan!

Bir acı haber de Bursa'dan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik’te çıkan orman yangını kontrol altına alındıBilecik’te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Orman yangınında yaralanmıştı...Orman yangınında yaralanmıştı...
Anahtar Kelimeler:
Bursa orman yangını İbrahim Yumaklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yarından itibaren zorunlu! Market, kasap, restoran, kafe... Hepsini kapsıyor

Yarından itibaren zorunlu! Market, kasap, restoran, kafe... Hepsini kapsıyor

8 tonu bedava dağıttı! Kapış kapış... '5 liraya satacağıma...'

8 tonu bedava dağıttı! Kapış kapış... '5 liraya satacağıma...'

Herkes alevler için koşarken onun derdi başkaydı: Tekme tokat dövüldü

Herkes alevler için koşarken onun derdi başkaydı: Tekme tokat dövüldü

İki aile sokağı savaş alanına çevirdi: Komşusunu motosiklet kaskıyla dövdü

İki aile sokağı savaş alanına çevirdi: Komşusunu motosiklet kaskıyla dövdü

Hava aydınlandı! Acının boyutu ortaya çıktı... Koca orman gitti, geriye kül yığını kaldı

Hava aydınlandı! Acının boyutu ortaya çıktı... Koca orman gitti, geriye kül yığını kaldı

8 yıl bekledi, 1 hafta evli kalabildi...

8 yıl bekledi, 1 hafta evli kalabildi...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.