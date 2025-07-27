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Son dakika | Eskişehir'den sonra bir acı haber de Bursa'dan! Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi

Son dakika haberi: Bursa'daki orman yangınından acı haber geldi. İtfaiye eri Ramazan Şaşkın (38) orman yangınına müdahale ederken kalbine yenik düşüp yaşamını yitirdi. Şaşkın'ın bir hafta önce ameliyat olduğu, ayrıca yangına müdahale ederken akciğerine pıhtı attığı öğrenildi.

Son dakika | Eskişehir'den sonra bir acı haber de Bursa'dan! Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi

Son dakika haberi: Eskişehir'in ardından Bursa'da da bir orman yangınından şehit haberi geldi. Orman yangınına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiye eri Ramazan Şaşkın kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

YANGIN 10 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, 10 saat sonra büyük oranda kontrol altına alınarak, alevlerin etrafı çevrildi.

Son dakika | Eskişehir den sonra bir acı haber de Bursa dan! Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi 1

İTFAİYE ERİ RAMAZAN ŞAŞKIN'DAN ACI HABER

Söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede görev alan itfaiye eri Ramazan Şaşkın, dün müdahale sırasında kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şaşkın önce Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ramazan Şaşkın, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Son dakika | Eskişehir den sonra bir acı haber de Bursa dan! Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi 2

BİR HAFTA ÖNCE AMELİYAT OLMUŞ

Ramazan Şaşkın’ın bir hafta önce bacağındaki ortopedik rahatsızlık nedeniyle ameliyat olduğu, yangına müdahale sırasında da akciğerine pıhtı attığı öğrenildi.

ESKİŞEHİR'DE DE 10 KİŞİ ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında da 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü yaşamını yitirmişti.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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