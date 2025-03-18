SON DAKİKA | Diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu rest çekti: Ben yılmam, yorulmam, koşmaya devam!

Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edildi. Bu kararın ardından lise mezunu sayılacağı için Anayasa'nın 101. maddesi gereğince Cumhurbaşkanı adayı olamayacak olan İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

86 milyonun adaletine inanıyorum. Bu ülkede herkesin kazandığı tüm hakları tehlike altındadır. Bu akıl, bu milleti gerçekten tehdit eden bir akıla dönüşmüştür. Her şeyi elinizden alabilirler. Seçme hakkınızı da alabilirler.

Bir kul hakkı yediler. Ramazan sofrasında bize neler konuşturuyorlar? Ben artık bunların yapabilecekleri hakkında tahminde bulunmak istemiyorum demiştim. Bir ablamız "Edemeyecekler" demişti bana pazardı. Üzülerek söylüyorum bunu da yaptılar.

Seçimlerin adil bir şekilde olamayacağını gördük milletçe. Bu kararı elbette yargıya taşıyacağız ama artık öyle bir yapı var ki benim adil kararların çıkacağına olan inancım yok. Her hattı o şekilde kurgulayan bir hükümetle karşı karşıyayız. Baksanız bu kararı 100 kişi almıştır ama bu kişiler tüm yargının onurunu, haysiyetini de yerle bir ettiler.

Yaradandan sonra inandığım tek bir duygu var o da milletmizdir. Ben de kendimi milletimize emanet ediyorum. Ne yapacaksın? diyorlar. Aslanlar gibi koşmaya devam edeceğim. Bugüne kadar bin koşuyarsam artık milyon koşacağım. Hak eden hak ettiğini kazanacak. Çalışan kazanacak.

Bu yolda ben yılmam, yorulmam. Yarın 14.00'te Maltepe'de aslanlar gibi açılışımızı yapacağız. 22 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi'ndeyim. 23 Mart'ta ben eminim CHP üye olmayanlar bile orada olacak. Bu yapılanların muhatabı artık Ekrem değildir, millettir. Allah bu milleti korusun.