HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu rest çekti: Ben yılmam, yorulmam, koşmaya devam!

SON DAKİKA | Diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu rest çekti: Ben yılmam, yorulmam, koşmaya devam!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.03.2025 20:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması iptal edildi. İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun diplomasını" yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal ederken; kararın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kameraların karşısına geçti ve adeta rest çekti. 86 milyonun adaletine inandığını belirten İmamoğlu, "Bu yolda ben yılmam, yorulmam. Daha fazla koşacağım" dedi.

SON DAKİKA | Diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu rest çekti: Ben yılmam, yorulmam, koşmaya devam!

Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edildi. Bu kararın ardından lise mezunu sayılacağı için Anayasa'nın 101. maddesi gereğince Cumhurbaşkanı adayı olamayacak olan İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

  • 86 milyonun adaletine inanıyorum. Bu ülkede herkesin kazandığı tüm hakları tehlike altındadır. Bu akıl, bu milleti gerçekten tehdit eden bir akıla dönüşmüştür. Her şeyi elinizden alabilirler. Seçme hakkınızı da alabilirler.

  • Bir kul hakkı yediler. Ramazan sofrasında bize neler konuşturuyorlar? Ben artık bunların yapabilecekleri hakkında tahminde bulunmak istemiyorum demiştim. Bir ablamız "Edemeyecekler" demişti bana pazardı. Üzülerek söylüyorum bunu da yaptılar.

  • Seçimlerin adil bir şekilde olamayacağını gördük milletçe. Bu kararı elbette yargıya taşıyacağız ama artık öyle bir yapı var ki benim adil kararların çıkacağına olan inancım yok. Her hattı o şekilde kurgulayan bir hükümetle karşı karşıyayız. Baksanız bu kararı 100 kişi almıştır ama bu kişiler tüm yargının onurunu, haysiyetini de yerle bir ettiler.

  • Yaradandan sonra inandığım tek bir duygu var o da milletmizdir. Ben de kendimi milletimize emanet ediyorum. Ne yapacaksın? diyorlar. Aslanlar gibi koşmaya devam edeceğim. Bugüne kadar bin koşuyarsam artık milyon koşacağım. Hak eden hak ettiğini kazanacak. Çalışan kazanacak.

  • Bu yolda ben yılmam, yorulmam. Yarın 14.00'te Maltepe'de aslanlar gibi açılışımızı yapacağız. 22 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi'ndeyim. 23 Mart'ta ben eminim CHP üye olmayanlar bile orada olacak. Bu yapılanların muhatabı artık Ekrem değildir, millettir. Allah bu milleti korusun.
Trump ile Putin arasında 2,5 saatlik görüşme!Trump ile Putin arasında 2,5 saatlik görüşme!
Terör belasından kurtulacağızTerör belasından kurtulacağız
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu son dakika diploma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından ilk açıklama

Özgür Özel'den İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından ilk açıklama

Asgari ücrete ara zam Erdoğan'ın önüne geliyor! İşte kritik tarih...

Asgari ücrete ara zam Erdoğan'ın önüne geliyor! İşte kritik tarih...

Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildikten sonra tepkiler peş peşe geldi! 'Ülkeye yazık etmeyin'

Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildikten sonra tepkiler peş peşe geldi! 'Ülkeye yazık etmeyin'

İmamoğlu'ndan açıklama geldi: 'Karar hukuksuzdur'

İmamoğlu'ndan açıklama geldi: 'Karar hukuksuzdur'

Gram altın için '5000 TL' dedi! Altında ek vergiyle ilgili de konuştu

Gram altın için '5000 TL' dedi! Altında ek vergiyle ilgili de konuştu

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu açıklaması! "Bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar kararımı askıya aldım"

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu açıklaması! "Bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar kararımı askıya aldım"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.