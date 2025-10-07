HABER

Son dakika | E-imza çetesine operasyon! Onlarca ehliyet ve eğitim sertifikası böyle alınmış.... Ankara merkezli 22 ilde düğmeye basıldı

Son dakika haberi: Sahte e-imzalar kullanarak ehliyetten diplomaya sahte belgeler üretiyorlardı! Ankara merkezli 22 ilde e-imza çetesi için düğmeye basıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 92 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre sahte e-imzalarla 33 kişiye sürücü belgesi ve 72 kişiye mesleki eğitim sertifikası oluşturuldu!

Son dakika haberi: Ankara merkezli 22 ilde sahte e-imza çetesine operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda haklarında yakalama karar verilen 125 şüpheliden 92'si gözaltına alındı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturma ve operasyonun detaylarına yer verildi. Açıklama şu şekilde:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca,kamu görevlilerine ait sahte kimlik belgeleri ile e imza vermeye yetkili şirketlere müracaat edilerek , sahte elektronik imza çıkartıp bu sahte e imzalar ile usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası üretilmesine yönelik “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Resmi Belgede Sahtecilik ve Bilişim Sistemlerine Hukuka Aykırı Girme” suçlarından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik inceleme ve analizler sonucunda; yasa dışı yollarla sahte üretilen e imzalar ile 33 kişiye sürücü belgesi ve 72 kişiye mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu tespit edilmiştir.

Son dakika | E-imza çetesine operasyon! Onlarca ehliyet ve eğitim sertifikası böyle alınmış.... Ankara merkezli 22 ilde düğmeye basıldı 1

125 ŞÜPHELİ İÇİN 22 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Bu eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen 1'i örgüt yöneticisi, 18'i örgüt üyesi olmak üzere toplam 125 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen yakalama ve gözaltına alma kararına istinaden 07.10.2025 tarihinde Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyonel faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu operasyon sonucunda suç unsuru içerdiği değerlendirilen çok sayıda sahte belge ve dijital meteryale incelenmek üzere el konulmuştur, şuana kadar 92 şüpheli gözaltına alınmış olup, diger şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalısmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

