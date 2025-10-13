Son dakika | Erdoğan'ı kapıda karşıladı! Mısır'da dikkat çeken anlar... Dünya liderleriyle peş peşe temaslar

Son dakika haberi: Dünya Mısır'da Gazze'de ateşkesi masaya yatırmak için toplanan ‘Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi’ni takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirve için Şarm El-Şeyh kentine gitti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şarm El Şeyh'e gitti.

SİSİ ERDOĞAN'I KAPIDA KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kapıda samimi bir şekilde karşılandı.

Sisi'nin diğer liderleri forum içerisinde karşılarken Cumhurbaşkanı Erdoğan için kapıya gelmesi dikkat çekti.

ERDOĞAN DÜNYA LİDERLERİYLE TEMASTA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mısır'da diplomatik temaslarına da başladı. İşte Erdoğan'ın dünya liderleriyle görüşmelerinden kareler:

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Mansur bin Zayid Al Nahyan



Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer

