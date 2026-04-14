Son dakika | Gülistan Doku soruşturmasında yakalama kararı! Umut Altaş için kırmızı bülten bekleniyor

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde şüpheli bir şekilde kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda dönemin Tunceli Valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Dün gece gelen gözaltı haberleri sonrası soruşturma yeniden Türkiye gündemine oturdu. Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek bir açıklama yaptı ve "Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca önemli bir adım atılmış; çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır" dedi.

AİLE BİREYLERİ DÖNEMİN VALİSİ VE OĞLUNU HEDEF ALDI

Öte yandan Doku'nun Diyarbakır'daki ailesi de Tunceli'ye geldi. Aile bireyleri burada yaptıkları açıklamada özellikle dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve gözaltına alınan oğlunu hedef aldı.

UMUT ALTAŞ İÇİN YAKALAMA KARARI! KIRMIZI BÜLTEN BEKLENİYOR

Ayrıca soruşturmayla ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı. Dönemin valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Uğurcan Açıkgöz'ün yakın arkadaşı şüpheli Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. ABD'ye gittiği belirlenen Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor.

YILLARDIR TÜRKİYE'YE DÖNMEMİŞ

Altaş'ın mayıs 2022'den beri ABD'de bulunduğu ve o tarihten bu yana Türkiye'ye dönmediği öğrenildi. Öte yandan soruşturma dosyasına 2022 yılında giren gizli nottan sonra Altaş'ın yurt dışına çıkması dikkat çekti.