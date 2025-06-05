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Son dakika | Hakkında soruşturma başlatılan Özgür Özel'e AK Parti'den sert çıkış! Ömer Çelik: "Tehdit ve hakaret diliyle hedef alınmasına müsaade etmeyiz"

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hakkında soruşturma başlatılmasına yol açan sözleriyle ilgili AK Parti'den tepki geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu iddialarla yüzleşmek yerine, yargı makamlarını hedef alan bir tehdit dili kullanmaktadır. Özgür Özel’in son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkâr ifadeleri hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.

Son dakika | Hakkında soruşturma başlatılan Özgür Özel'e AK Parti'den sert çıkış! Ömer Çelik: "Tehdit ve hakaret diliyle hedef alınmasına müsaade etmeyiz"

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, partisinin Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

"BİR KERE DAHA MEŞRU SİYASET ALANININ DIŞINA ÇIKTI"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik şunları kaydetti:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel son açıklamalarıyla bir kere daha meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük olarak kullandığı dil, siyaset adabından ve en temel siyasi değerlerden yoksundur. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dili şiddetle kınıyoruz. Bu dilin arkasındaki zihniyetle şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz.

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"TEHDİT DİLİYLE HEDEF ALMADIĞI DEVLET KURUMU VE TOPLUMSAL KESİM KALMADI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in şimdiye kadar tehdit diliyle hedef almadığı devlet kurumu ve toplumsal kesim kalmamıştır. Devlet ve toplum hayatımıza dair her alanı tehdit ve hakaret diliyle hedef almaktadır. Bu davranışlar siyasi hayatımıza meşru olmayan söz ve eylemler olarak geçmektedir.

"USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUK İDDİALARINA AÇIK YANITLAR VERMESİ GEREKİR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in öncelikle ele alması gereken konu, partisiyle ilgili pek çok alanda çıkan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının siyasi olarak öncelikle CHP’li siyasetçiler tarafından dile getirilmiş olmasıdır. Özgür Özel’in öncelikle CHP’li siyasetçilerin CHP’ye dönük bir çok alanda dile getirdiği usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına açık yanıtlar vermesi gerekir.

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"BU TARZ BİR MUHALEFET ETME BİÇİMİ OLAMAZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu iddialarla yüzleşmek yerine, yargı makamlarını hedef alan bir tehdit dili kullanmaktadır. Özgür Özel’in son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkâr ifadeleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu dil siyaset dili değildir ve bu tarz bir muhalefet etme biçimi olamaz. Devlet kurumlarının bu şekilde tehdit ve hakaret diliyle hedef alınmasına müsaade etmeyiz.

CHP yönetimi gündem saptırmayı bırakmalıdır. CHP’li siyasetçiler tarafından CHP yönetimine ve çeşitli belediyelere dönük usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına cevap vermek esas işleri olmalıdır."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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ak parti
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