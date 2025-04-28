Son dakika | İddianame hazır! Şükrü Genç, Emir Sarıgül, Hayri İnönü... İstanbul'da terör örgütüne 'finansman' iddiası

Son dakika haberi: İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye belediye ihaleleri üzerinden üzerinden finans sağlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

25 ŞÜPHELİ İÇİN İDDİANAME HAZIR

Aralarında eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Emir Sarıgül'ün de bulunduğu 25 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Belediyelere yönelik terör davası 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla İKOM'un kurulduğu belirlenmişti.

Soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten bir şüphelinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine göre, İKOM içinde faaliyette bulunan şüpheliler Doğan K. ve Yunus B'nin 2014 ila 2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri ile görüşerek finansal destek talep ettikleri anlaşılmıştı.

Kazova Tekstil adlı firmanın, çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine terör örgütünün sözde işçi yapılanması Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından ele geçirilip, 2014-2015 yıllarında Sarıyer ve Şişli belediyelerince gerçekleştirilen ihalelere girdiği belirlenmişti.

Söz konusu belediyelere yönelik müfettişlerce yapılan incelemede ihalelerde yolsuzluklar görülmüş, ihale evrakı üzerinde usulsüzlükler belirlenmiş, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C'ye finans sağlandığı tespitine yer verilmişti.

Terör örgütü DHKP/C'nin yapılanmalarından İKOM içerisinde 2, DİH ve Kazova Tekstil'de 12 şüpheli ile 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağladıkları anlaşılan Ataşehir Belediyesi'nde 3, Maltepe Belediyesi'nde 5, Sarıyer Belediyesi'nde 8 ve Şişli Belediyesi'nde 8 olmak üzere toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Samsun, Bursa, İzmir ve İstanbul'daki 31 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile dönemin Ataşehir ve Maltepe belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 34 zanlı gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında, suç tarihinde Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan, şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Medya AŞ'de yönetim kurulu üyesi olan Kalender Özdemir'in de bulunduğu, 13 şüphelinin halen belediyelerde aktif görevde olduğu öğrenilmişti. Şüphelilerden 2'sinin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde olduğu belirlenmişti.

Söz konusu dönemde terör örgütü DHKP/C'ye şüphelilerce aktarılan para miktarının güncel kura göre 22 milyon 870 bin lira olduğu tespit edilmişti.