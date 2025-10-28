HABER

Son dakika | İki seçenek sunulacak! Bakan Yerlikaya deprem sonrası Sındırgı'dan duyurdu: İsteyene kira yardımı, isteyene konteyner

Son dakika haberi: Balıkesir Sındırgı merkez üslü 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası son durumu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bildirdi. Depremde 4 binanın yıkıldığını, can kaybı yaşanmadığını belirten Bakan Yerlikaya, binaları hasar gören depremzedelere AFAD tarafından sunulacak iki teklifi açıkladı.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Türkiye dün gece Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle tedirginlik yaşadı. Depremin hasarı gün ağarınca ortaya çıkmaya başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem bölgesinden son durumu açıkladı.

CAN KAYBI YOK, 26 YARALI

Bakan Yerlikaya'nın Sındırgı depremiyle ilgili açıklamalarından satır başları:

  • Depremden etkilenen başta Sındırgı’mız, Balıkesir olmak üzere bu illerin tamamında şükürler olsun ki can kaybı yaşanmadı.
  • Sındırgı’da 26 vatandaşımız hafif yaralandı, hastaneye müracaat etti. Şu ana kadar hepsi taburcu oldu. Her birine tekrar geçmiş olsun.

"12 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ"

  • 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bu ana kadar Sındırgı’da 507 çağrı alındı. Bunların her biriyle ilgili gereken aksiyonlar alındı. Bu çağrıların 30’u hasarla ilgili.
  • Dünkü depremden sonra an itibarıyla 4 ve üzeri 12 artçı deprem meydana geldi.
  • Eğitime bugün ara verildi.

4 BİNA YIKILDI

  • Depremin yıktığı 4 bina var. Bunlardan 3'ü içinde yaşam olmayan, 10 Ağustos depreminde ağır hasarlı olarak tespit edilen binalardı. 1 binanın içinde 4 bağımsız iş yeri vardı, o da maalesef yıkıldı. Hasar tespitle ilgili çalışmalarımıza sabah erken vakitlerde başladık.

KONTEYNER VEYA TAŞINMA DESTEĞİ SUNULACAK

  • Hasarlı binalar için AFAD konteyner veya kira yardımı olarak iki opsiyon sunuyor. İki öneride bulunacağız: Konteyner mi istersiniz, kira-taşınma yardımı mı? Sındırgı'da 100 adet yaşam konteynerini ilçe merkezlerine getirdik. Çalışmalar biter bitmez vatandaşımızın bizden isteği neyse onu yapmaya hazırız.

