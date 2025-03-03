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Son dakika | İstanbul'da korkunç aile katliamı: Eşiyle çocuklarını öldürdü, sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti!

03.03.2025 15:12
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Son dakika haberi: İstanbul'un Avcılar ilçesinden korkunç bir haber geldi. Bir adam eşi ve üç çocuğunu vurarak öldürdü. Ortalık kan gölüne dönerken şahıs aynı silahla bir de kendi kafasına sıkarak intihar etti. Olay yerinden ilk görüntüler geldi.

Son dakika | İstanbul'da korkunç aile katliamı: Eşiyle çocuklarını öldürdü, sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti!

Son dakika haberi: Avcılar’da aile katliamı yaşandı. Cinnet getiren adam önce eşi ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldürdü.

AİLESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Ardından silahı kendi kafasına dayayan şahıs intihar etti.

Mynet Anket Aile katliamı hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Toplumsal bilinçlenme şart
Yasal düzenlemelerle önlenmeli
Aile içi destek programları artırılmalı
Cinnet geçiren kişilere acil müdahale gerek
Bu anket 11 saat 42 dakika sonra sonlanacaktır.
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EKİPLER OLAY YERİNDE

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin incelemeleri sürüyor.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

ISTANBUL--AVCILARDA-BIR-KISI-ESI-VE-COC_593168_175513

593120_AVCILAR-MERKEZ-MAHALLESI’NDE-BIR-KISI-ES

593121_AVCILAR-MERKEZ-MAHALLESI’NDE-BIR-KISI-ES

593122_AVCILAR-MERKEZ-MAHALLESI’NDE-BIR-KISI-ES

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar polis Avcılar cinnet katliam
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