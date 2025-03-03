Son dakika | İstanbul'da korkunç aile katliamı: Eşiyle çocuklarını öldürdü, sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti!

Son dakika haberi: Avcılar’da aile katliamı yaşandı. Cinnet getiren adam önce eşi ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldürdü.
AİLESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ SİLAHLA İNTİHAR ETTİ
Ardından silahı kendi kafasına dayayan şahıs intihar etti.
Toplumsal bilinçlenme şart
Yasal düzenlemelerle önlenmeli
Aile içi destek programları artırılmalı
Cinnet geçiren kişilere acil müdahale gerek
Bu anket 11 saat 42 dakika sonra
sonlanacaktır.
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EKİPLER OLAY YERİNDE
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin incelemeleri sürüyor.
İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER
(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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