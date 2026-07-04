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SON DAKİKA | İstanbul'da yağmur başladı! Valilik ve AKOM uyarmıştı

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'nin yaptığı son dakika tahminlerinin ardından İstanbul Valiliği ve AKOM peş peşe uyarmıştı. Mega kentte beklenen yağış başladı, sıcaklık 27 dereceye kadar düştü.

SON DAKİKA | İstanbul'da yağmur başladı! Valilik ve AKOM uyarmıştı

Son dakika haberi: Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan uyarıların ardından, kentte sıcaklıklar 27 derece seviyelerine gerilerken, birçok ilçede sağanak yağış etkili oldu.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Meteorolojik verilere göre, yağışın akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde farklı bölgelerde yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | İstanbul da yağmur başladı! Valilik ve AKOM uyarmıştı 1

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde caddede kanalizasyon borusu patladı. Cadde su içinde kaldı. Sultangazi, Esenler'de bazı sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

SON DAKİKA | İstanbul da yağmur başladı! Valilik ve AKOM uyarmıştı 2

Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenirken; Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul Avrupa Yakası'nın batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

SON DAKİKA | İstanbul da yağmur başladı! Valilik ve AKOM uyarmıştı 3

İSTANBUL'DA 7 İLÇEYE DİKKAT!

İstanbul Valiliği ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası nedeniyle kent geneli için gök gürültülü sağanak yağış
uyarısında bulundu.

Valilik açıklamasında, sabah saatlerinden akşama kadar özellikle Avrupa Yakası'nın
batısında kalan ilçelerde yağışların etkili olacağı bildirildi.

Yağışın kuvvetli olması beklenen ilçeler şunlar:

Çatalca
Silivri
Büyükçekmece
Beylikdüzü
Esenyurt
Arnavutköy
Başakşehir

SON DAKİKA | İstanbul da yağmur başladı! Valilik ve AKOM uyarmıştı 4

5 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

MGM tarafından, "sarı" alarm verilerek sağanak uyarısındabulunulan 5 kentimiz İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Ardahan ve Kars.

AKOM VE İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ve İstanbul Valiliği de uyarıda bulundu.

AKOM, raporunda kentteki hava sıcaklıklarının 3 ila 7 derece birden düşüşe geçeceğini bildirdi. Valilik de açıklamasında gök gürültülü sağanak ve neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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Valilik açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün raporuna dikkat çekilerek İstanbul'da gök gürültülü yağışın, sabah saatlerinden akşama kadar Avrupa Yakası'nın Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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yağmur İstanbul son dakika
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