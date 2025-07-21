HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | İstifa depremi büyüyor! Gelecek Partisi'nde bir şok daha: Partinin kurucularından Doğan Demir de ayrıldı

Son dakika haberi: Gelecek Partisi'nde yaprak dökümü yaşanıyor. Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin'in ardından partinin kurucularından Doğan Demir de partiden ayrıldığını duyurdu.

Son dakika | İstifa depremi büyüyor! Gelecek Partisi'nde bir şok daha: Partinin kurucularından Doğan Demir de ayrıldı

Son dakika haberi: Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi'nde istifa depremi büyüyor. Son istifa haberi Doğan Demir'den geldi.

GELECEK PARTİSİ'NİN KURUCULARINDANDI

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İstanbul Milletvekili Doğan Demir istifasını şöyle duyurdu:

"19 Aralık 2019 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım Gelecek Partisi’nden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Yaklaşık altı yıllık bu süre zarfında, Türkiye’yi il il, ilçe ilçe gezerek partimin başarılı olabilmesi; daha da önemlisi, milletimizi içine girdiği siyasi çıkmazdan çıkararak bir alternatif sunabilmek adına her kesimden insanla bir araya geldim. Demokrasi kültürümüzü güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü, eşit ve adil bir yaşamı tesis etmek amacıyla çok uzun yollardan geçtik.

Son dakika | İstifa depremi büyüyor! Gelecek Partisi nde bir şok daha: Partinin kurucularından Doğan Demir de ayrıldı 1

SİTEMKAR SÖZLER: TÜM UYARILARIMIZA RAĞMEN OLUŞTURAMADIK

Ancak geldiğimiz noktada sürdürülebilir bir siyasi zemin kalmadığından ve yaklaşık iki yıldır tüm uyarılarımıza rağmen ortak bir alan oluşturulamadığından bu ayrılığı gerekli gördüm.

Tüm kurucu arkadaşlarıma, genel merkez yöneticilerine, teşkilatlarda emek veren üye ve gönüllülere teşekkürü bir borç bilirim.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi: “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.”

Başta milletvekili olarak görev yaptığım güzel İstanbul’umuz olmak üzere, ülkemiz ve aziz milletimizin geleceği için mücadelem devam ediyor ve edecektir."

GELECEK'İN MİLLETVEKİLİ SAYISI 4'E DÜŞTÜ

İstifaların ardından Gelecek Partisi'nin milletvekili sayısı 4'e, TBMM'deki Yeni Yol grubundaki milletvekili sayısı ise 21'e düştü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gelecek Partisi'nin 2 vekili istifasını Davutoğlu'na sundu Gelecek Partisi'nin 2 vekili istifasını Davutoğlu'na sundu
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmaris'te teknede cinayet! Ölü ve yaralılar varMarmaris'te teknede cinayet! Ölü ve yaralılar var
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi hayatını kaybetti! Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi hayatını kaybetti!
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu istifa gelecek partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Fiyatına 1 milyon TL zam gelecek' Yeni ÖTV ile fiyatı artacak araçlar

'Fiyatına 1 milyon TL zam gelecek' Yeni ÖTV ile fiyatı artacak araçlar

Evinde not bulundu, son yayınında söyledikleri dikkat çekti

Evinde not bulundu, son yayınında söyledikleri dikkat çekti

Serdar Ortaç'tan üzen sözler! Mirasını kime bıraktığını açıkladı

Serdar Ortaç'tan üzen sözler! Mirasını kime bıraktığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Yarım asırlık anlaşma sona eriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Yarım asırlık anlaşma sona eriyor

Korkunç olay: MR cihazı adamı yuttu!

Korkunç olay: MR cihazı adamı yuttu!

Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi

Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.