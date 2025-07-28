HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Son dakika|İzmir Bornova'da orman yangını! Buca'ya da sıçradı, Urla'da da başladı

Orman yangınlarıyla mücadele sürerken bir haber de İzmir Bornova'dan geldi. Yangın Buca ilçesindeki ormanlık alana da sıçradı. Öte yandan aynı dakikalarda Urla'da da dumanlar yükselmeye başladı.

Son dakika|İzmir Bornova'da orman yangını! Buca'ya da sıçradı, Urla'da da başladı
Cansu Akalp

Son dakika haberi: İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler Buca'daki ormanlık alana da sıçradı.

DUMANLAR KENT MERKEZİNDEN DE GÖRÜLÜYOR!

Dumanlar kent merkezinden de görülüyor. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Son dakika|İzmir Bornova da orman yangını! Buca ya da sıçradı, Urla da da başladı 1

BUCA'YA DA SIÇRADI

Alevler, rüzgarın da etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına geçti. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Son dakika|İzmir Bornova da orman yangını! Buca ya da sıçradı, Urla da da başladı 2

URLA'DA DA DUMANLAR YÜKSELİYOR

Öte yandan Urla Torasan’da aynı dakikalarda yangın çıktı. Ekipler bölgeye sevk edildi.

Son dakika|İzmir Bornova da orman yangını! Buca ya da sıçradı, Urla da da başladı 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu haftaya dikkat: "Daha riskli" diyerek uyardı Bu haftaya dikkat: "Daha riskli" diyerek uyardı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan 'Gazze' açıklaması: Çok para verdik, kimse teşekkür etmedi Trump'tan 'Gazze' açıklaması: Çok para verdik, kimse teşekkür etmedi
Seyir halindeki traktörün römorkunda tehlikeli serinlikSeyir halindeki traktörün römorkunda tehlikeli serinlik
Anahtar Kelimeler:
yangın Buca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
noluyo abi ülke göz göre göre yanıyor
En Çok Okunan Haberler
Milyonlarca memuru ilgilendiren toplu sözleşme için ilk adım atıldı!

Milyonlarca memuru ilgilendiren toplu sözleşme için ilk adım atıldı!

Son 1 ayda birinci parti değişti! Aradaki fark gündem oldu

Son 1 ayda birinci parti değişti! Aradaki fark gündem oldu

Yeğeniyle uygunsuz görüntüleri olay olmuştu! Kanser olduğu iddiası...

Yeğeniyle uygunsuz görüntüleri olay olmuştu! Kanser olduğu iddiası...

İzmir'de üç ilçeden birden orman yangını

İzmir'de üç ilçeden birden orman yangını

Yol kesip gençlerden haraç kesiyorlardı, yakalandılar

Yol kesip gençlerden haraç kesiyorlardı, yakalandılar

Tarlada aşkla başladı, tarlada cinayetle bitti: Korkunç itiraf geldi

Tarlada aşkla başladı, tarlada cinayetle bitti: Korkunç itiraf geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.