Son dakika|İzmir Bornova'da orman yangını! Buca'ya da sıçradı, Urla'da da başladı

Son dakika haberi: İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler Buca'daki ormanlık alana da sıçradı.
Dumanlar kent merkezinden de görülüyor. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına geçti. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan Urla Torasan’da aynı dakikalarda yangın çıktı. Ekipler bölgeye sevk edildi.
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