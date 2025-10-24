Son dakika | Kayyum ihtimali gündemdeydi! İmamoğlu'na casusluk suçlaması hakkında Özgür Özel'den ilk yorum

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin genel merkezinde son gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunuyor.

CHP'NİN KURULTAY DAVASININ REDDİ: "CHP'NİN SAĞLAM BÜNYESİ MİKROPLARI KABUL ETMEDİ"

CHP'nin kurultay davalarının iptal edilmesine ilişkin Özel "CHP 31 Mart seçimlerinden büyük bir zafer elde etmesi ve o günden bugüne CHP'nin açık ara anketlerde birinci olmasıyla nasıl yenebiliriz diye denediler. Hastalık çıkarmak için mikrop buldular. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağlam bünyesi direndi, mikropları kabul etmedi. Böyle olacağını biliyorduk ama CHP'yi tartıştırmak istediler. Bu tartışmalar geride kalmıştır" dedi.

İMAMOĞLU'NA "CASUSLUK" SUÇLAMASI

Özel, Ekrem İmamoğlu ve gazeteci Merdan Yanardağ'a "casusluk" suçlaması yöneltilmesiyle ilgili şunları söyledi:

Kayyum riski ortaya çıkarmaz. Bu kayyum tartışmasını köpürtmeye çalışanlar var. Ekrem İmamoğlu terör suçlamasıyla tutuksuz olarak yargılanıyor. Soruşturma terör suçundan açıldığı anda kayyum atama ihtimali her zaman var. Kayyum atama niyeti bu milletin vicdanından öyle bir geri döndü ki cesaret edemediler zaten. Buna kimse ne ekonomik olarak ne siyaseten kimse cesaret edemez. 1 milyon farkla kaybettiğiniz şehre bahane bulup kayyum atamaya kalktığınızda ne yaptığınızın farkında mısınız? Bu millet onlara bunu yaptırmaz.

Bir casusluk meselesine bulaştırabilmek için 50 tane takla atmışlar. Milleti bu sefer de böyle ikna etmeyi deneyecekler. İşin içine casusluk koydun mu kimse casus sevmez. Son çare yani. "Hırsız dedik olmadı, yolsuz dedik olmadı, çaldı dedik millet inanmadı, terör dedik millet ayaklandı, dur bir de casus diyelim bakalım." Ekrem İmamoğlu'na casus diyecek adamın bütün Trabzon, bütün İstanbul, bu millet alnını karışlar. Bu kadar olmaz, ayıp!

Şu Merdan Yanardağ'ı bir kere de bir şeye bulaştırmayın kardeşim