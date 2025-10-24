İmamoğlu'na 'Casusluk' soruşturması! İlk açıklama geldi: "Şeytanın bile aklına gelmez"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için bu kez 'casusluk' soruşturması açıldı.
Konu bir anda gündemin üst sıralarına çıkarken; İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' adlı hesaptan soruşturmayla ilgili olarak açıklamada bulundu.
İmamoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Böyle bir iftira, yalan ve komplo şeytanın bile aklına gelmez. Kelimelerle tarif edilemeyecek, utanç verici bir ahlaksızlıkla karşı karşıyayız.
Bu nasıl bir ihtiras, nasıl bir koltuk hırsı, nasıl bir korku ve çaresizlik halidir? Yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla ikna edemediğiniz bu aziz milleti casusluk gibi akıl almaz bir iftira ile mi ikna edeceksiniz?
Aziz Milletim; Bugün yargı üzerinden yürütülen operasyonlar; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yüce Türk Yargısı ve 86 milyon vatandaşımız için artık çok büyük ve tarihi bir tehdite dönüşmüştür.
Ancak asla umudunuzu kaybetmeyin: Azim, kararlılık ve sabırla, devletimizin ve milletimizin bekası için bu bir avuç muhterisle mücadelemize devam edeceğiz"
