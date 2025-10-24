HABER

İmamoğlu'na 'Casusluk' soruşturması! İlk açıklama geldi: "Şeytanın bile aklına gelmez"

İBB'ye yönelik başlatılan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için 'casusluk' soruşturması başlatıldı. Konuyla ilgili olarak İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İmamoğlu, "Böyle bir iftira, yalan ve komplo şeytanın bile aklına gelmez. Kelimelerle tarif edilemeyecek, utanç verici bir ahlaksızlıkla karşı karşıyayız" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için bu kez 'casusluk' soruşturması açıldı.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Konu bir anda gündemin üst sıralarına çıkarken; İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' adlı hesaptan soruşturmayla ilgili olarak açıklamada bulundu.

"BÖYLE BİR İFTİRA, YALAN VE KOMPLO ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEZ"

İmamoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Böyle bir iftira, yalan ve komplo şeytanın bile aklına gelmez. Kelimelerle tarif edilemeyecek, utanç verici bir ahlaksızlıkla karşı karşıyayız.

"İKNA EDEMEDİĞİNİZ BU MİLLETİ CASUSLUK GİBİ AKIL ALMAZ BİR İFTİRA İLE Mİ İKNA EDECEKSİNİZ?"

Bu nasıl bir ihtiras, nasıl bir koltuk hırsı, nasıl bir korku ve çaresizlik halidir? Yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla ikna edemediğiniz bu aziz milleti casusluk gibi akıl almaz bir iftira ile mi ikna edeceksiniz?

"MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Aziz Milletim; Bugün yargı üzerinden yürütülen operasyonlar; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yüce Türk Yargısı ve 86 milyon vatandaşımız için artık çok büyük ve tarihi bir tehdite dönüşmüştür.

Ancak asla umudunuzu kaybetmeyin: Azim, kararlılık ve sabırla, devletimizin ve milletimizin bekası için bu bir avuç muhterisle mücadelemize devam edeceğiz"

