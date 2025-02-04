Son dakika | Mansur Yavaş'a bir yanıt da Özgür Özel'den! İmamoğlu ile fotoğraflarını gösterdi: "Erken seçimin adayı erken belirlenir"

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, kılıçlı yemin töreni üzerine TSK'dan ihraç edilen teğmenler tazminatını ödemeye hazır olduklarını, bu kararın parti olarak oy birliğiyle alındığını duyurdu.

"FACİANIN SORUMLULARINA NE OLACAK?"

Özel'in konuşmasından öne çıkan mesajları şöyle:

Bolu yangını için bakanlığın verdiği rapor tarihi geçti. Bakanlık 14 gündür sessiz. 36 evlat dün okula başlayamadı. Otel yanıyordu, AKP kongre yaptı, Kürşad Zorlu'ya rozet takıldı. O kongre ayıplı kongredir. Facianın sorumluları ne olacak?

"BAKAN SORUMLUYU KENDİ AĞZINDAN SÖYLEMİŞ"

Bakanın 2 yıl önce çıktığı programda kendi ağzından 'Belediyeler belgeyi bir defa verirler ve bir daha kontrol etmezler. Biz de öyle değil bakanlık düzenli olarak denetler.' demiş. Kendi ağzından denetimin sorumlusunu söylemiş. İçişleri Bakanı hala sessiz kalıyor. Bu mızrak bu çuvala sığmaz, bu utanç gizlenemez.

"BAKANI GÖREVDEN ALIN, SORUMLU SİZSİNİZ"

'Bu bakanı derhal görevden alınız. Onu ne zaman görevden alırsanız alın, şu gerçeği değiştiremezsiniz. Bu bakanı da, iktidarınız boyunca bu ülkeye felaketler yaşatan bütün bakanları da atayan kalem sizsiniz. Kalem sizin, mürekkep sizin; sorumlu da sizsiniz.

Muhalefet olarak "Turizm Bakanı yargılansın" diyeceğiz. Turizm bakanını bu sistemde soruşturmak bile mümkün değil. 301 imza olmadan konuşamıyoruz. 21 vicdanlı vekil arıyorum, imza verin, bakan soruşturulsun.

'DEPREM KONUTLARI' TEPKİSİ: "BİR YIL İÇİNDE EV SÖZÜ VERMİŞTİ"

Yarın Adıyaman'a gideceğim. Depremde ordu 3 gün kışlada tutuldu. "Bir yıl içinde herkes evine girecek" dendi. Depremin 1. yılında 650 bin evden 18 bini teslim edildi. Depremin 2. yılı geldi, yalnızca 201 bin konut tamamlandı. Hatay'da verilen konut sözünün yüzde 18'i tutuldu.

Rezerv alan konusunda kimsenin içi rahat değil. Depremde her 100 sorumludan 97'si hakkında karar yok. Her 100 aileden 97'si hala adalet istiyor. Buradan salon adamı Erdoğan'a diyorum ki sokağa çık, oraya git, isyanı gör. Millet açtır, açıktadır, perişandır.

'TEĞMENLER' KARARI: "İKTİDAR DEĞİŞİNCE DÖNECEKLER"

İktidarımızda teğmenler üniformalarına kavuşacak. İktidar değişince dönecekler. İktidar değişene kadar ihraç edilen teğmenler misafirimiz. İhraç edilen teğmenlerin tazminatını CHP ödeyecek. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

“ERKEN SEÇİMİN ADAYI ERKEN BELİRLENİR, ERKENDEN YOLA ÇIKACAĞIZ”

Erdoğan tutuklamalarla yol temizliği yapıyor. Seçim takvimlerini birilerinin talimatıyla YSK başlatamaz, millet başlatır. Milletin talebi, beklentileri seçimi başlatmıştır. Erken seçim isteyen bir partinin her şeyiyle seçime hazır olması gerektiğini söyledik. Erken seçimin adayı erken belirlenir, erkenden yola çıkacağız!

“CHP niye adayını erken belirlemeye başladı” diyenler var. Erdoğan, İbrahim Tatlıses’le düetinde adaylığını açıklamıştır.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN FOTOĞRAFINI HAVAYA KALDIRDI

Özel, konuşmasının sonunda İmamoğlu ile Yavaş'ın geçtiğimiz günlerde el ele verdikleri pozu göstererek "Ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı attı.

MANSUR YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Dün de Mansur Yavaş'a CHP’nin bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gösterilecek aday için ön seçim kararı alması sorulmuştu. "Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim" sözleriyle gündem yaratan Yavaş şöyle konuşmuştu:

"Seçim tarihimiz belli değil. O zamana kadar Türkiye’de şartlar değişir. Ben öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken adayların birbirinin enerjisini yormaması, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Bütün siyasi partilerin, özellikle muhalefetin hep birlikte bugün yaşanan derin yoksulluğa sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum."