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Son dakika | Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'destek' sözü! 'Madleen' tepkisi dikkat çekti: "Ne kadar sert tutum gösterirse o kadar arkasındayım"

Dünyanın konuştuğu 'Madleen' gemisine İsrail'in düzenlediği baskınla ilgili Türkiye'den tepkiler yükselmeye devam ediyor. Olayla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Hükümet ve Sayın Erdoğan ne kadar sert tutum gösterirse o kadar arkasındayım. Üzerlerine düşeni yapsınlar kaya gibi arkalarındayız. Bu ayıba ortak olurlarsa bu millet bunu bir kez daha affetmez" dedi.

Son dakika | Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'destek' sözü! 'Madleen' tepkisi dikkat çekti: "Ne kadar sert tutum gösterirse o kadar arkasındayım"
Hazar Gönüllü

Dünyanın gözü kulağı Gazze'deki ablukayı kırmak üzere yola çıkıp İsrail ordusunun baskınına uğrayan 'Madleen' gemisinde. Aralarında Türk vatandaşının da olduğu 12 aktivisti taşıyan gemiye düzenlenen baskına Dışişleri Bakanlığından tepki gelmişti.

"DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ 2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI HAKKINDA HANGİ GİRİŞİMLERDE BULUNDUĞUNU BİLMEK İSTİYORUM"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü hastanenin önünde açıklama yaparken gazetecilerden olayla ilgili soru gelmesi üzerine Özgür Özel şunları söyledi:

  • Dışişleri Bakanlığının 2 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hakkında hangi girişimlerde bulunduğunu bilmek istiyorum. Geminin konumu neresi, aktivistler ne durumda, bunlarla ilgili her şeyin yapılması gerektiğini, dünya kamuoyu önünde İsrail'e gözdağı veren, Filistin'le dayanışan bir tonda duymak istiyorum.

AA-20250608-38222470-38222466-OZGURLUK_FILOSU_KOALISYONUNA_AIT_MADLEEN_ISIMLI_YELKENIN_GAZZEYE_DOGRU_YOLCULUGU_DEVAM_EDIYOR

"ÜZERLERİNE DÜŞENİ YAPSINLAR KAYA GİBİ ARKALARINDAYIZ"

  • Hükümet ve Sayın Erdoğan ne kadar sert tutum gösterirse o kadar arkasındayım. Üzerlerine düşeni yapsınlar kaya gibi arkalarındayız. Bu ayıba ortak olurlarsa bu millet bunu bir kez daha affetmez."

AA-20250609-38227050-38227049-OZGURLUK_FILOSU_KOALISYONU_ISRAIL_ORDUSU_MADLEEN_GEMISINE_MUDAHALE_ETTI_GEMIYLE_IRTIBAT_KESILDI

DIŞİŞLERİ: ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK BİR İHLALİ

Dışişleri Bakanlığından olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu “Madleen” adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.

Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.

Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail’in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail’in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır."

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İsrail Özgür Özel gemi Gazze
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