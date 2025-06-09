Son dakika | Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'destek' sözü! 'Madleen' tepkisi dikkat çekti: "Ne kadar sert tutum gösterirse o kadar arkasındayım"

Dünyanın gözü kulağı Gazze'deki ablukayı kırmak üzere yola çıkıp İsrail ordusunun baskınına uğrayan 'Madleen' gemisinde. Aralarında Türk vatandaşının da olduğu 12 aktivisti taşıyan gemiye düzenlenen baskına Dışişleri Bakanlığından tepki gelmişti.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü hastanenin önünde açıklama yaparken gazetecilerden olayla ilgili soru gelmesi üzerine Özgür Özel şunları söyledi:
Dışişleri Bakanlığından olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu “Madleen” adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.
Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.
Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail’in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail’in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır."
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