Son dakika | Özgür Özel İstanbul kongresinde rest çekti: "O ne bekliyorsa daha fazlasını yapacağız! Daha fazlasını göze aldık"

Son dakika haberi: CHP’nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kongrede konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren Özgür Özel "Kurulacak ilk sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisidir. Seni önümüzdeki ilk sandıkta bu millet gönderecek" ifadelerini kullandı.
" SUSMAYACAĞIZ, GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ, ASLA EĞİLMEYECEĞİZ"
Özel'in kongre konuşmasındaki mesajlarından öne çıkanlar şöyle:
- Kim aday olmak istiyorsa olabilir. Bugün son 2 yılda 3. kez İstanbul kongresindeyiz. Dosta güven, düşmana kaygı veren bir sürecin içindeyiz. Dostlarımızdan güç, cesaret alıyoruz, olmayanlara kaygı veriyoruz. Kaygıları büyüdükçe kötülüklerini büyütüyor, saldırılarını artırıyorlar. Susmayacağız, geri adım atmayacağız, asla eğilmeyeceğiz.
ÖZGÜR ÇELİK'İ TEBRİK ETTİ
- En sıkıntılı dönemde çok önemli bir görevi başarıyla yürüten, benim de örgütün kendisinden razı olduğu Özgür Çelik başkanımı yürekten kutluyorum. Birileri hala asliye hukuk mahkemelerinin kapısında daha dün bu kurultayı durdurmanın umudunda. Recep Tayyip Erdoğan'ın artık siyaset üretemediği, umudu örgütleyemediği yerde bizi yenmek AK Parti yargı kollarına kaldıysa vallahi de billahi de onları da yeneceğiz!
"O NEYİ GÖZE ALDIYSA FAZLASINI GÖZE ALDIK"
- Recep Tayyip Erdoğan büyük bir korku ve savrulma içinde. Onun cezayı aldığı mesele Siirt'te okuduğu bir şiir. O gün de cezayı doğru bulmamıştık. Cesaretiyle değil, sadece sinsiliğiyle yol alan, güçsüzken bükülen ama gücü ele geçirince kimsenin gözünün yaşına bakmayan bir kötülükle muhatabız. O neyi göze aldıysa fazlasını göze aldık! Ne bekliyorsa fazlasını yapacağız! Asla ve asla bu kötülüğe teslim olmayacağız.
"CHP'Yİ ZAAFA UĞRATACAK HİÇBİR ŞEY YAPMADIK, YAPMAYACAĞIZ"
- Ekrem başkanımdan da, 'değişim'de birlikte olduğum arkadaşlarımdan da, partide artık etle tırnak gibi olduğumuz arkadaşlarımdan da şu konuda eminim: Biz CHP'yi zaafa uğratacak, kimseyi itecek kakacak, kötüleyecek hiçbir şey yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız.
- Kurulacak ilk sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisidir. Bizler bu mücadeleyi verirken koltuklarını korumak için Türkiye'de yaz boyu serin salonlarda kendilerini kendi seçtiklerine alkışlatanlar, pazara gidemeyen, esnafa varamayan, milletvekillerini sahaya yollayamayan parti, hakkı hukuku ezen ama kendi iktidarını Amerika'da arayan bir yere savrulmuştur.
"BİRİLERİ KIZILCIK ŞERBETİ İÇERKEN KAN KUSANLAR BENİM ARKADAŞLARIMSA SUSMAYACAĞIM"
- Tutmuş oradan bana "Türkiye'yi dünyaya şikayet etme" diyor. Başörtüsü krizi yaşanırken AİHM'e gidenler bu arkadaşlardı. O davaları kazanan arkadaşlar hala Mecliste milletvekili. Ama o gün başörtüsü davası için AİHM'e giderken şikayetçi olmayacaksın... Şimdi darbenin muhatabı değil, faili olunca "Susun, kimseye söylemeyin" diyeceksin, "Kol kırılır, yen içinde kalır" diyeceksin. Kırılan kol da kafa da verilen mücadele de bizimdir. Birileri kızılcık şerbeti içerken kan kusanlar benim arkadaşlarımsa vallahi de susmayacağım, billahi de susmayacağım.
- Anadolu irfanında kötü söz yoktur. Seni önümüzdeki ilk sandıkta bu millet gönderecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum