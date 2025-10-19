HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Özgür Özel İstanbul kongresinde rest çekti: "O ne bekliyorsa daha fazlasını yapacağız! Daha fazlasını göze aldık"

Son dakika haberi: CHP'nin İstanbul İl kongresinde konuşan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. "O neyi göze aldıysa fazlasını göze aldık! Ne bekliyorsa fazlasını yapacağız!" çıkışıyla dikkat çeken Özel, CHP içindeki 'değişim' hareketine de gönderme yaptı. Özel, konuşmasında ayrıca "Birileri kızılcık şerbeti içerken kan kusanlar benim arkadaşlarımsa vallahi de susmayacağım, billahi de susmayacağım" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Özgür Özel İstanbul kongresinde rest çekti: "O ne bekliyorsa daha fazlasını yapacağız! Daha fazlasını göze aldık"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: CHP’nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kongrede konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren Özgür Özel "Kurulacak ilk sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisidir. Seni önümüzdeki ilk sandıkta bu millet gönderecek" ifadelerini kullandı.

" SUSMAYACAĞIZ, GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ, ASLA EĞİLMEYECEĞİZ"

Özel'in kongre konuşmasındaki mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

  • Kim aday olmak istiyorsa olabilir. Bugün son 2 yılda 3. kez İstanbul kongresindeyiz. Dosta güven, düşmana kaygı veren bir sürecin içindeyiz. Dostlarımızdan güç, cesaret alıyoruz, olmayanlara kaygı veriyoruz. Kaygıları büyüdükçe kötülüklerini büyütüyor, saldırılarını artırıyorlar. Susmayacağız, geri adım atmayacağız, asla eğilmeyeceğiz.

Son dakika | Özgür Özel İstanbul kongresinde rest çekti: "O ne bekliyorsa daha fazlasını yapacağız! Daha fazlasını göze aldık" 1

ÖZGÜR ÇELİK'İ TEBRİK ETTİ

  • En sıkıntılı dönemde çok önemli bir görevi başarıyla yürüten, benim de örgütün kendisinden razı olduğu Özgür Çelik başkanımı yürekten kutluyorum. Birileri hala asliye hukuk mahkemelerinin kapısında daha dün bu kurultayı durdurmanın umudunda. Recep Tayyip Erdoğan'ın artık siyaset üretemediği, umudu örgütleyemediği yerde bizi yenmek AK Parti yargı kollarına kaldıysa vallahi de billahi de onları da yeneceğiz!

Son dakika | Özgür Özel İstanbul kongresinde rest çekti: "O ne bekliyorsa daha fazlasını yapacağız! Daha fazlasını göze aldık" 2

"O NEYİ GÖZE ALDIYSA FAZLASINI GÖZE ALDIK"

  • Recep Tayyip Erdoğan büyük bir korku ve savrulma içinde. Onun cezayı aldığı mesele Siirt'te okuduğu bir şiir. O gün de cezayı doğru bulmamıştık. Cesaretiyle değil, sadece sinsiliğiyle yol alan, güçsüzken bükülen ama gücü ele geçirince kimsenin gözünün yaşına bakmayan bir kötülükle muhatabız. O neyi göze aldıysa fazlasını göze aldık! Ne bekliyorsa fazlasını yapacağız! Asla ve asla bu kötülüğe teslim olmayacağız.

Son dakika | Özgür Özel İstanbul kongresinde rest çekti: "O ne bekliyorsa daha fazlasını yapacağız! Daha fazlasını göze aldık" 3

"CHP'Yİ ZAAFA UĞRATACAK HİÇBİR ŞEY YAPMADIK, YAPMAYACAĞIZ"

  • Ekrem başkanımdan da, 'değişim'de birlikte olduğum arkadaşlarımdan da, partide artık etle tırnak gibi olduğumuz arkadaşlarımdan da şu konuda eminim: Biz CHP'yi zaafa uğratacak, kimseyi itecek kakacak, kötüleyecek hiçbir şey yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız.

Son dakika | Özgür Özel İstanbul kongresinde rest çekti: "O ne bekliyorsa daha fazlasını yapacağız! Daha fazlasını göze aldık" 4

  • Kurulacak ilk sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisidir. Bizler bu mücadeleyi verirken koltuklarını korumak için Türkiye'de yaz boyu serin salonlarda kendilerini kendi seçtiklerine alkışlatanlar, pazara gidemeyen, esnafa varamayan, milletvekillerini sahaya yollayamayan parti, hakkı hukuku ezen ama kendi iktidarını Amerika'da arayan bir yere savrulmuştur.

"BİRİLERİ KIZILCIK ŞERBETİ İÇERKEN KAN KUSANLAR BENİM ARKADAŞLARIMSA SUSMAYACAĞIM"

  • Tutmuş oradan bana "Türkiye'yi dünyaya şikayet etme" diyor. Başörtüsü krizi yaşanırken AİHM'e gidenler bu arkadaşlardı. O davaları kazanan arkadaşlar hala Mecliste milletvekili. Ama o gün başörtüsü davası için AİHM'e giderken şikayetçi olmayacaksın... Şimdi darbenin muhatabı değil, faili olunca "Susun, kimseye söylemeyin" diyeceksin, "Kol kırılır, yen içinde kalır" diyeceksin. Kırılan kol da kafa da verilen mücadele de bizimdir. Birileri kızılcık şerbeti içerken kan kusanlar benim arkadaşlarımsa vallahi de susmayacağım, billahi de susmayacağım.
  • Anadolu irfanında kötü söz yoktur. Seni önümüzdeki ilk sandıkta bu millet gönderecek.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konuşmasına damga vuran anlar: Gözleri doldu, sesi titredi Konuşmasına damga vuran anlar: Gözleri doldu, sesi titredi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev yat Bodrum'a demirledi! 1000'den fazla yolcusu varDev yat Bodrum'a demirledi! 1000'den fazla yolcusu var
Dikkat çeken iddia: 'Bataryası selefinden büyük olacak'Dikkat çeken iddia: 'Bataryası selefinden büyük olacak'
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Özgür Özel CHP kongre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gece yarısı kabusu! 2 kişiyi katletti, 2 polis 5 vatandaşı yaraladı

Gece yarısı kabusu! 2 kişiyi katletti, 2 polis 5 vatandaşı yaraladı

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Galatasaray'ın Başakşehir galibiyeti sonrası çok konuşulacak iddia!

Galatasaray'ın Başakşehir galibiyeti sonrası çok konuşulacak iddia!

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Murat Ülker artık Türkiye'nin en zengin ismi değil! Zirvenin yeni sahibi ünlü iş adamı oldu

Murat Ülker artık Türkiye'nin en zengin ismi değil! Zirvenin yeni sahibi ünlü iş adamı oldu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.