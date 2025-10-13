HABER

Son dakika | Ünlü avukat Rezan Epözdemir hakkında istenen ceza belli oldu! İddianame tamamlandı

Son dakika haberi: Avukat Rezan Epözdemir hakkında iddianame hazırlandı. Epözdemir hakkında istenen hapis cezası belli oldu.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Avukat Rezan Epözdemir’e yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak ‘rüşvete aracılık etmek’ suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

NE OLMUŞTU?

İtanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Rezan Epözdemir'in hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirmişti.

Epözdemir, 'rüşvet vermeye aracılık etme' suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Avukat Rezan Epözdemir hapis
