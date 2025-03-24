Son dakika | Şişli Belediyesi'nde kayyum dönemi! Polisler binaya girdi

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılırken; 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde hayata geçirilen "kent uzlaşısı" kapsamında açılan soruşturmada terör suçlamasıyla tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan da görevden alındı. Şahan'ın yerine kayyum atandı.

KAYYUM OLARAK ERTÜRKMEN ATANDI

İçişleri Bakanlığı açıklamasında Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in görevlendirildiğini duyurdu.

GECE BOYU NÖBET TUTTULAR

CHP'li bir grup "Şişli Belediyemizdeyiz; kayyıma teslim olmayacağız!" mesajı vererek; gece boyu belediye binasında nöbet tuttu.

POLİS BELEDİYE BİNASINA GİRDİ

Sabah saatlerinde ise belediye binasına çok sayıda polis ekibi geldi. Bina içine giren polislerin bütün katlarda arama yaptığı, üst katlara kimseyi çıkarmadığı belirtildi.

O SAATİ İŞARET ETTİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da "Saat 09.00'da kayyum gelecek" dedi.