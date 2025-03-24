Son dakika | Şişli Belediyesi'nde kayyum dönemi! Polisler binaya girdi

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılırken; 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde hayata geçirilen "kent uzlaşısı" kapsamında açılan soruşturmada terör suçlamasıyla tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan da görevden alındı. Şahan'ın yerine kayyum atandı.
İçişleri Bakanlığı açıklamasında Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in görevlendirildiğini duyurdu.
CHP'li bir grup "Şişli Belediyemizdeyiz; kayyıma teslim olmayacağız!" mesajı vererek; gece boyu belediye binasında nöbet tuttu.
Sabah saatlerinde ise belediye binasına çok sayıda polis ekibi geldi. Bina içine giren polislerin bütün katlarda arama yaptığı, üst katlara kimseyi çıkarmadığı belirtildi.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da "Saat 09.00'da kayyum gelecek" dedi.
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