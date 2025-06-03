SON DAKİKA | Tartışmalı CHP Kurultayı için iddianame kabul edildi! İmamoğlu 'şüpheli', Kılıçdaroğlu 'mağdur'

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada iddianame tamamlandı.

SON DAKİKA | İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 isim hakkında, 'seçim kanununa muhalefet' suçundan cezalandırılmaları talep edilirken söz konusu iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

ARALARINDA İMAMOĞLU VE CEMİL TUGAY DA VAR

Söz konusu iddianamede Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dahil 12 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçunu işledikleri iddiasıyla haklarında hapis cezası ve ceza süresince siyaset yasağı istenen diğer kişiler ise şöyle;

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş

CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Özgen Nama

CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya

CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Serhat Can Eş

Eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan

Eski CHP Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Yaşar

Rıza Akpolat, Ocak ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.

KILIÇDAROĞLU 'MAĞDUR', İMAMOĞLU 'ŞÜPHELİ'

Öte yandan söz konusu iddianamede CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağdur olarak yer alması dikkat çekti. Aynı iddianamede Hatay Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Lütfü Savaş 'müşteki', Ekrem İmamoğlu ise 'Şüpheli' sıfatıyla yer aldı.