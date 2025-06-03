HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

SON DAKİKA | Tartışmalı CHP Kurultayı için iddianame kabul edildi! İmamoğlu 'şüpheli', Kılıçdaroğlu 'mağdur'

Son dakika haberi: Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Söz konusu iddianamede Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dahil 12 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Öte yandan iddianamede Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağdur olarak yer alması ise dikkat çekti.

SON DAKİKA | Tartışmalı CHP Kurultayı için iddianame kabul edildi! İmamoğlu 'şüpheli', Kılıçdaroğlu 'mağdur'
Devrim Karadağ

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada iddianame tamamlandı.

SON DAKİKA | İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 isim hakkında, 'seçim kanununa muhalefet' suçundan cezalandırılmaları talep edilirken söz konusu iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

ARALARINDA İMAMOĞLU VE CEMİL TUGAY DA VAR

Söz konusu iddianamede Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dahil 12 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

thumbs_b_c_1641822b212f0bdfc0961d9090d8fa34

Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçunu işledikleri iddiasıyla haklarında hapis cezası ve ceza süresince siyaset yasağı istenen diğer kişiler ise şöyle;

  • Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat
  • Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın
  • CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik
  • CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş
  • CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Özgen Nama
  • CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya
  • CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner
  • CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Serhat Can Eş
  • Eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan
  • Eski CHP Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Yaşar

Rıza Akpolat, Ocak ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aralarında CHP'li belediye başkanları var! Aralarında CHP'li belediye başkanları var!

KILIÇDAROĞLU 'MAĞDUR', İMAMOĞLU 'ŞÜPHELİ'

Öte yandan söz konusu iddianamede CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağdur olarak yer alması dikkat çekti. Aynı iddianamede Hatay Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Lütfü Savaş 'müşteki', Ekrem İmamoğlu ise 'Şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

DGDFHDH

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Kılıçdaroğlu' senaryosu için CHP'de düğmeye basıldı 'Kılıçdaroğlu' senaryosu için CHP'de düğmeye basıldı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurban Bayramı için yeni karar: Tutuklu ve hükümlü yakınlarını ilgilendiriyorKurban Bayramı için yeni karar: Tutuklu ve hükümlü yakınlarını ilgilendiriyor
Belediye otobüsü ringe döndü! Yumruklar havada uçuştuBelediye otobüsü ringe döndü! Yumruklar havada uçuştu
Anahtar Kelimeler:
CHP iddianame son dakika
En Çok Okunan Haberler
SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve memur için zam tablosu kesinleşiyor!

SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve memur için zam tablosu kesinleşiyor!

Kira artış oranı belli oldu! Tüm ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor

Kira artış oranı belli oldu! Tüm ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor

'Kılıçdaroğlu' senaryosu için CHP'de düğmeye basıldı

'Kılıçdaroğlu' senaryosu için CHP'de düğmeye basıldı

Muğla'daki depremde acı haber! 14 yaşındaki Afranur öldü

Muğla'daki depremde acı haber! 14 yaşındaki Afranur öldü

Kabul edildi: İmamoğlu 'şüpheli', Kılıçdaroğlu 'mağdur'

Kabul edildi: İmamoğlu 'şüpheli', Kılıçdaroğlu 'mağdur'

22 yaşındaki sapıktan 14 yaşındaki çocuğa mide bulandıran istismar! İğrenç WhatsApp yazışmaları ifşa oldu: 'Bunları annen görür'

22 yaşındaki sapıktan 14 yaşındaki çocuğa mide bulandıran istismar! İğrenç WhatsApp yazışmaları ifşa oldu: 'Bunları annen görür'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.