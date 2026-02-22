HABER

Son dakika | ABD'de alarm: Trump'ın evine izinsiz girmeye çalıştı! Pompalı tüfek ve yakıt bidonu detayı...

Son dakika haberi: Florida'da büyük hareketlilik yaşanıyor. 20'li yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kişi ABD Başkanı Donald Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalıştı. Elinde pompalı tüfek bulunan şahıs vurularak öldürüldü.

Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: ABD Gizli Servisi, Donald Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan kişiyi vurarak öldürdüğünü duyurdu. Şahsın 20'li yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Trump'ın ise olay sırasında Florida'da olmadığı öğrenildi.

Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesi:
"ELİNDE POMPALI TÜFEK VE YAKIT BİDONU VARDI"

ABD Gizli Servisi'nden gelen açıklama şöyle:

22 Şubat’ta, saat 01.30 sularında, 20’li yaşlarının başlarında bir erkek, Mar-a-Lago’daki güvenli çevreye izinsiz giriş yaptıktan sonra ABD Gizli Servisi ajanları ve Palm Beach County Şerif Ofisi’nden (PBSO) bir yardımcı şerif tarafından vuruldu.

Kimliği gizli tutulan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahıs, Mar-a-Lago mülkünün kuzey kapısında elinde bir pompalı tüfek ve bir yakıt bidonuna benzer nesnelerle görüldü.

ABD Gizli Servisi ajanları ve PBSO yardımcı şerifi şahısla karşı karşıya geldi ve olay sırasında kolluk kuvvetleri tarafından ateş açıldı. Olayda ABD Gizli Servisi veya PBSO personelinden yaralanan olmadı. Olay anında bölgede koruma altındaki herhangi bir Gizli Servis koruması bulunmuyordu.

Donald Trump Florida abd
