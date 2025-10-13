HABER

Son dakika | Uçaktan iner inmez koyu sohbet! İsrail'de yollar kapatıldı, Trump'ın ziyaretinden ilk kareler geldi

Dünyada bugün kritik Gazze temasları gerçekleşiyor. Bir yandan Mısır'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi bir yanda İsrail ile Hamas esirleri takas ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın kritik İsrail ziyareti... İsrail polisi Trump'ın ziyareti öncesi yolları kapattı. Trump saat 09.45 sıralarında İsrail'e indi. Trump'ın iner inmez Herzog ve Netanyahu ile uzunca sohbet ettiği görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ziyareti kapsamında sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri devreye alındı. İsrail Polisi, Tel Aviv ile Kudüs arasındaki 1 numaralı otoyolu her iki yönde tamamen trafiğe kapattı.

Ayrıca Kudüs’te Herzl, Rabin ve Weizmann bulvarları başta olmak üzere birçok ana cadde de kapalı durumda.

İsrail polisi halka toplu taşımayı kullanma ve talimatlara uyma çağrısı yaptı.

TRUMP İSRAİL'DE

Trump'ın uçağı saat 09.45 sıralarında İsrail'e iniş yaptı. ABD Başkanı uçaktan inişinde kendisini karşılayan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakanı Binyamin Netanyahu ile uzun uzun sohbet ettiği görüldü.

"ATEŞKES SÜRECEK, SAVAŞ BİTTİ"

Daha sonra gazetecilere konuşan Trump'ın şu sözleri dikkat çekti:

  • Ateşkes devam edecek, savaş bitti.
  • Gazze'ye gitmekten gurur duyarım.

Trump’ın Kudüs’te İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) konuşmasının ardından Tel Aviv’e geçerek serbest bırakılan esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.

MISIR'A GİDECEK

Trump’ın 13.00’te ayrılarak Mısır’a geçmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

