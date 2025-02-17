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  4. Son dakika | Ümit Özdağ hakkında bir iddianame daha: İşte Zafer Partisi liderine istenen hapis cezası

Son dakika | Ümit Özdağ hakkında bir iddianame daha: İşte Zafer Partisi liderine istenen hapis cezası

17.02.2025 14:00
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'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ günlerde bir iddianame düzenlenmişti. Bugün Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla yeni bir iddianame düzenlendi.

Son dakika | Ümit Özdağ hakkında bir iddianame daha: İşte Zafer Partisi liderine istenen hapis cezası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturmanın genişletilmesiyle tutuklanmıştı.

"CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET" İDDİASI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

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Geçtiğimiz günlerde ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "Teröristin şahitliği ile Genelkurmay Başkanının tutuklandığı günlere geri döndük. Ümit Özdağ hakkında DEM vekillerine hakaret suçlaması ile iddianame düzenlenmiş. Yeter artık! Yuh artık!" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ
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