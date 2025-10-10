HABER

Sonbaharda keşfetmeye doyamacağınız 10 şehir

Rüzgarın daha serin, yaprakların daha renkli olduğu bu mevsimde, hem doğanın hem de şehrin başka bir yüzüyle tanışmak istiyorsanız, doğru zamandasınız. Tatil sezonunun kalabalığı çekilmişken, yollar biraz daha sakin ve fiyatlar daha cazipken seyahat planı yapmak en mantıklısı.

Üstelik şimdiden ucuz uçak bileti alın, sonbaharın dinginliğine karışmadan önce güzergahınızı belirleyin.

Sonbahar sadece doğada değil, şehirlerde de başka bir hikaye anlatıyor. Kimi zaman nostaljiyle, kimi zaman yağmurla, kimi zaman da bir bardak çayla. Şimdi gelin, sonbaharda keşfetmeye doyamayacağınız o 10 özel şehre birlikte bakalım.

1. Safranbolu

Karabük’ün incisi Safranbolu, sonbaharda başka güzel. Tarihi konakların taş sokaklarla buluştuğu bu şehir, sararan yapraklarla adeta bir film setine dönüşüyor. Hıdırlık Tepesi’nden şehri izlemek, çarşıdan safranlı lokum almak ve Osmanlı mimarisinin izlerini sürmek için en iyi zaman.

2. Eskişehir

Üniversite şehri olmasının yanında kültürel zenginliğiyle de öne çıkan Eskişehir, sonbahar yürüyüşleri için birebir. Porsuk Çayı boyunca yürümek, Odunpazarı’nda sıcak bir boza içmek ve modern sanat müzelerinde kaybolmak... Hem hareketli hem huzurlu bir rota arıyorsanız Eskişehir sizi bekliyor.

3. Kapadokya

Güneşin daha yumuşak battığı, balonların gökyüzünde dans ettiği Kapadokya’da sonbahar başka bir renge bürünüyor. Peribacalarının arasında yürüyüş yaparken, sararan yapraklar ayaklarınızın altında çıtırdayabilir. Turist kalabalığı azalmışken, bölgenin mistik havasını daha derinden hissedebilirsiniz.

4. Kaz Dağları

Ege’nin oksijen deposu Kaz Dağları, şehirden kaçmak isteyenlerin rotası olabilir. Sonbaharda renkler doygunlaşıyor, ormanda yürüyüş daha anlamlı hale geliyor. Sabah sisine karşı kahvaltı etmek ya da kamp kurmak için ideal bir ortam sunuyor.

5. Amasra

Karadeniz’in kıyısında gizli kalmış bir cennet: Amasra. Sonbaharda denizin sakinliği, balık lokantalarının telaşı ve tarihi surların arasında yürüyüş yapmanın keyfi bambaşka oluyor. Taze balık, manzara ve huzur arayanlar için birebir.

6. Mardin

Taş sokakları, dar geçitleri ve tarih kokan yapılarıyla Mardin, sonbaharda gezmek için daha uygun hale geliyor. Yazın kavurucu sıcağı yoktur artık, şehrin mistik atmosferi daha hissedilir olur. Güneşin sarı ışıkları, taş binaların rengini daha da belirginleştirir.

7. Bolu

Gölcük ve Abant başta olmak üzere, Bolu’nun her köşesi bu mevsimde kartpostallık karelerle dolup taşıyor. Yapraklar kırmızıdan turuncuya, sarıya kadar bir renk cümbüşü sunuyor. Yürüyüş, piknik ve huzurlu vakit geçirmek için ideal bir durak.

8. Ayvalık

Ege sahilinde yaz kalabalığı çekilmişken, Ayvalık’ın sokakları yeniden yerlilerine kalıyor. Cunda Adası’nda kahve molası vermek, deniz kenarında yürüyüş yapmak ve taş sokaklarda kaybolmak için sonbahar biçilmiş kaftan. Ayvalık zeytini ve sakızlı kurabiyeler hala aynı lezzette sizi bekliyor.

9. Isparta

Gülleriyle ünlü Isparta, sonbaharda lavanta bahçeleriyle değil, sakinliğiyle ön plana çıkıyor. Eğirdir Gölü etrafında yürümek, elma bahçelerinden geçmek ve sessizliğin tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir rota oluyor. Aynı zamanda doğa fotoğrafçıları için de bir cennet.

10. Bursa

Tarihi hanları, kaplıcaları ve Uludağ'ın eteğindeki köyleriyle Bursa, sonbaharda keşfetmek için keyifli bir şehir. Cumalıkızık’ın sarı yapraklarla kaplı sokaklarında yürümek, İskender kebabıyla günün yorgunluğunu atmak, bu mevsimin en güzel yanlarından biri olabilir.

