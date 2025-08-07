Sosyal medya MHP'nin afişlerini konuşuyor: '9 bölge' ifadesi tartışma konusu oldu!

TBMM'de komisyon kurulmasıyla yeni bir aşamaya geçilen 'terörsüz Türkiye' süreci kapsamında AK Parti ve MHP sahaya iniyor. MHP'nin mitingleri öncesi meydanlara afişler asıldı.

BAHÇELİ'NİN FOTOĞRAFI DA VAR

Afişte, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin fotoğrafıyla birlikte MHP'nin logosu ve "9 bölge 81 ilde", 'Terörsüz Türkiye' için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" ifadeleri yer aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU: "9 BÖLGE NEDİR?"

Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesi bulunurken MHP'nin afişlerinde "9 bölge 81 ilde" yazması tartışmaları beraberinde getirdi.

MHP'DEN '9 BÖLGE' TARTIŞMASINA YANIT

MHP'den konuya yanıt gecikmedi. MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan, MHP'nin çalışmalarını daha önce de 9 bölge olarak yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"9 RAKAMININ NE İFADE ETTİĞİNİ BİLMİYORLAR MI?"

“Milliyetçi Hareket Partisi bugüne kadar yaptığı hemen hemen tüm bölgesel çalışmalarını 9 bölge olarak yapar. Bugün bunun üzerinde tepinenler art niyetlidir, itibar etmeyiniz! Aşağıya Google araması bıraktım, dileyen girip bakabilir. 13, 12 ve 7 yıl önce yapılan organizasyonlar… ‘Biz hâlâ Türkeşçiyiz’ masalı okuyup MHP’ye saldıranlar 9 rakamının ne ifade ettiğini bilmiyorlar mı? Yoksa işlerine mi gelmiyor… Türkeşçi de biziz, Ülkücü de biziz… 40 kapı gezenler anlamaz!”