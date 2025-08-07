HABER

Yeni partinin adı kondu! CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, BBP... 200'ü aşkın imza var: "Ankara gündemini belirleyecek bir kulis"

Ankara kulislerinden çok konuşulacak bir yeni parti iddiası gündeme geldi. Altı partinin birleşeceği iddiasında İYİ Parti ve Zafer Partisi'nin yanı sıra Cumhur İttifakı'ndan bir partinin de adı geçiyor. Milli Egemenlik Platformu tarafından çoğu siyasetçi 200'ü aşkın kişinin imzasıyla yayınlanan bildiride Müsavat Dervişoğlu, Ümit Özdağ ve CHP'den isimler de var.

Hazar Gönüllü

Siyaset sahnesinin son günlerdeki hareketliliğini artıracak bir iddia gündemde. Geçtiğimiz günlerde Milli Egemenlik Platformu çatısı altında yayınlanan bildiride genel başkanlardan eski bakanlara ve milletvekillerine 200'ü aşkın ismin imzası bulunuyordu. Şimdi de iddiaya göre İYİ Parti ve Zafer Partisi'nin öncülüğünde yeni bir oluşum için hazırlanıldığı öne sürüldü.

GENEL BAŞKANLAR, CHP'DEN İSİMLER...

Milli Egemenlik Platformu, aralarında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski bakanlar, milletvekilleri dahil 209 kişinin imzasının yer aldığı bir bildiri yayınladı.

Yeni anayasa tartışmalarına değinilen bildiride, “Türk milletinin ve devletinin kadim tarihine ve geleceğine aykırı olarak bölücülüğe ve teröre tavizler verilerek, katillerle ortaklaşarak, onların taleplerini karşılamak amacıyla anayasa yapmak ya da anayasada değişiklik yapmak Türk milletinin tarihine düşürülecek kara bir leke olacaktır” ifadeleri yer aldı.

"ANKARA GÜNDEMİNİ BELİRLEYECEK"

Ses getiren bu bildirinin ardından Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100'de yaptığı açıklamada "Ankara gündemini belirleyecek, Türkiye’de çok konuşulacak bir kulis bilgisi. Siyasette hareketliliği artıracak bir konu bu" diyerek yeni parti oluşumu iddiasını şöyle dile getirdi.

ADINI DUYURDU: “ÜÇÜNCÜ BİR OLUŞUM GÜNDEMDE”

"İki bloktan bahsediyorduk, bugün üçüncü bloku da rahatlıkla konuşacağız. Üçüncü bir yol olarak Milli Egemenlik Partisi adı altında bir oluşum şu anda gündemde. 5 Ağustos’ta yapılan bir toplantıyla Zafer Partisi, İYİ Parti, Ata Parti, Kutlu Parti öncülüğünde üçüncü bir yol şu anda gündemde.

CUMHUR İTTİFAKI'NDAN BBP'NİN DE ADI GEÇİYOR

Bu oluşuma Anahtar Parti ve Büyük Birlik Partisi’nin de katılma ihtimaline yönelik çalışmaların yapıldığı ifade ediliyor. Büyük Birlik Partisi’ne de teklif gittiği söyleniyor. Günün bombası olarak bunu söyleyebiliriz."

Burhan söz konusu oluşumun 'terörsüz Türkiye' sürecine karşı olduğu iddiasını belirterek "Komisyona üye dahi vermeyen veya komisyonun varlığına dahi karşı olan bir yapılanma. İYİ Parti komisyonun varlığına da karşı çıkıyordu" dedi.

