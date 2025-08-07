Telefon açıp tehditler savurmuş! Muharrem İnce hakkındaki iddia yenilir yutulur gibi değil: "Bacaklarını kırdırırım"

Siyaset kulisleri CHP'li Muharrem İnce hakkındaki 'tehdit' iddiasıyla çalkalanıyor. Memleket Partili Ömer Özdoğan, İnce'nin kendisine telefon açıp tehditler savurduğunu öne sürerek gündeme damga vuran bir açıklama yaptı.

"MUHARREM İNCE BENİ BULUP FİZİKİ ŞİDDET UYGULAYACAĞINI SÖYLEDİ"

Ömer Özdoğan, sosyal medya hesabından "Kamuoyunun Dikkatine" notuyla yaptığı paylaşımda "Muharrem İnce, konuşma sırasında beni bulacağını ve fiziki şiddet uygulayacağını, bacaklarını kırdıracağını açıkça ifade etmiştir" ifadelerini kullandı.

"BACAKLARIMI KIRDIRACAĞINI AÇIKÇA İFADE ETTİ"

Özdoğan'ın paylaşımında dile getirdiği iddia şu şekilde:

"Bugün, Memleket Partisi'nin eski Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından tarafıma yapılan bir telefon aramasında, ağır hakaret, küfür ve açık şiddet tehdidi içeren ifadelerle karşılaştım. Muharrem İnce, konuşma sırasında beni bulacağını ve fiziki şiddet uygulayacağını, bacaklarını kırdıracağını açıkça ifade etmiştir.

"SİNDİRME VE YILDIRMA AMACI"

Bu üslup, bir siyasetçiye yakışmadığı gibi, hukuk devleti ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır. Şahsıma yöneltilen bu tehdit ve hakaretler, sindirme veya yıldırma amacı taşısa da, ne şahsımı ne de inandığım davayı yolundan çevirebilir. Yaşanan bu olayla ilgili hukuki süreci başlatacağımı ve tüm yasal haklarımı kullanacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Saygılarımla."

GÖZLER İNCE'YE ÇEVRİLDİ

Muharrem İnce'den iddiaya henüz yanıt gelmedi.

MEMLEKET PARTİSİ KAPANMIŞTI

Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin 24 Haziran'daki grup toplantısında eski partisi CHP'ye geri dönmesinin ardından Memleket Partisi resmen kapanma kararı almıştı. 22 Temmuz'da düzenlenen 2. Olağanüstü Kurultay’da alınan kararla Memleket Partisi oy çokluğuyla kapatılmıştı.