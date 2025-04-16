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Su kanalı yakınlarında kaybolan Cumali'yi arama çalışmaları 5. gününde

Adana'nın Karataş ilçesinde mevsimlik işçi ailenin çocuğu olan ve 5 gün önce kaybolan 7 yaşındaki Cumali'yi arama çalışmaları sürüyor. Vali, su kanalının yanında bulunan terliğin Cumali'ye ait olduğunun teyit edildiğini bildirdi.

Su kanalı yakınlarında kaybolan Cumali'yi arama çalışmaları 5. gününde

Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki Cumali'yi arama çalışmalarında 5'inci güne girilirken, sulama kanalında yoğunlaştırılan aramalar devam ediyor.

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DRON, İZ TAKİP KÖPEKLERİ, SUALTI ARAMA VE KURTARMA EKİPLERİ...

Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden mevsimlik tarım işçisi olarak Adana Karataş'a bağlı Bahçe Mahallesi'ne gelen Karanfil ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali, 12 Nisan sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldı. Ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan çocuk için aile ve işçiler, arama yaptı.

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Çocuk bulunamayınca durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. Yaklaşık 200 personelin katıldığı çalışmada, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri de sulama kanalında Cumali'yi aradı ancak bir terliği dışında başka bir iz bulamadı.

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ELİNDE KOVAYLA BALIK TUTMAYA ÇALIŞIYORMUŞ

En son elindeki kovayla balık tutmaya çalışırken görülen Cumali’yi arama çalışmalarında 5’inci güne girdi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Polis Amirliği’nde görevli 'kurbağa adamlar' ile İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Timi sabah ilk saatlerinde tekrar arama çalışmasına başladı.

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Özellikle sulama kanalında yoğunlaşılan arama çalışmalarının bir sonuç alınana kadar devam etmesinin planlandığı bildirildi.

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Adana kayıp arama cuma arama kurtarma çalışmaları
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